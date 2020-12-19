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Sıfır araba fiyatları 2020 | 0 faizli araba kampanyaları 2020 | Araç alacakların merakla beklediği haber
Sıfır araba fiyatları 2020 | 0 faizli araba kampanyaları 2020 | Araç alacakların merakla beklediği haber... Koronavirüs aşısının bulunmasından sonra otomotiv sektöründe çalışmalar yeniden hız kazandı. İkincil el araç fiyatlarında düşüşler başlarken, piyasaya giren sıfır otomobiller sürücülerin yüzlerini güldürdü. İşte 0 otomobil kampanyaları...
Giriş Tarihi: 19.12.2020 09:31 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 09:46
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