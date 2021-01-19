19 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: 0 faizli araba kampanyaları | Sıfır otomobil alacakların beklediği haber! Faizler sıfırlandı fiyatlar düştü

Son dakika: 0 faizli araba kampanyaları | Sıfır otomobil alacakların beklediği haber! Faizler sıfırlandı fiyatlar düştü

Son dakika: 0 faizli araba kampanyaları | Sıfır otomobil alacakların beklediği haber! Faizsiz taksitli araba kampanyaları | Faizler sıfırlandı fiyatlar düştü... Birçok otomotiv devi sıfır araç kampanyalarına hız verdi. Bayilerinde satışa çıkan bu arabaların hem fiyatları düştü hem de faizleri sıfırlandı. Pandemi nedeniyle artan otomobil ihtiyacına cevap vermek isteyen önemli firmalar, sürücülerinin yüzlerini güldüren kampanyalarıyla satışları hızlandırdı. İşte Peugeot, Opel, Kia, Seat, Toyota, Renault, Fiat, Kia, Honda, Volkswagen 2021 yılı sıfır araç kampanyaları..

Giriş Tarihi: 19.01.2021 09:07
  • 1
  • 43
Son dakika: 0 faizli araba kampanyaları | Sıfır otomobil alacakların beklediği haber! Faizler sıfırlandı fiyatlar düştü

Sıfır otomobil alacakların merakla beklediği haber geldi. Otomotiv devleri birçok marka ve model araçlarında büyük kampanya yaptılar. Bu kampanyalarda faizler sıfırlandı, fiyatlar düştü. İşte herkesin aradığı o liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 43
Son dakika: 0 faizli araba kampanyaları | Sıfır otomobil alacakların beklediği haber! Faizler sıfırlandı fiyatlar düştü
Otomobil markaları ise yeni yıla girilmesiyle birlikte kampanyalarını güncelledi.
  • 3
  • 43
Son dakika: 0 faizli araba kampanyaları | Sıfır otomobil alacakların beklediği haber! Faizler sıfırlandı fiyatlar düştü
Otomobil markaları ise yeni yıla girilmesiyle birlikte kampanyalarını güncelledi.
  • 4
  • 43
Son dakika: 0 faizli araba kampanyaları | Sıfır otomobil alacakların beklediği haber! Faizler sıfırlandı fiyatlar düştü
İşte sıfır araç tarafında 2021 yılının ilk kampanyaları..
  • 5
  • 43
Son dakika: 0 faizli araba kampanyaları | Sıfır otomobil alacakların beklediği haber! Faizler sıfırlandı fiyatlar düştü