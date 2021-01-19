Son dakika: 0 faizli araba kampanyaları | Sıfır otomobil alacakların beklediği haber! Faizler sıfırlandı fiyatlar düştü

Son dakika: 0 faizli araba kampanyaları | Sıfır otomobil alacakların beklediği haber! Faizsiz taksitli araba kampanyaları | Faizler sıfırlandı fiyatlar düştü... Birçok otomotiv devi sıfır araç kampanyalarına hız verdi. Bayilerinde satışa çıkan bu arabaların hem fiyatları düştü hem de faizleri sıfırlandı. Pandemi nedeniyle artan otomobil ihtiyacına cevap vermek isteyen önemli firmalar, sürücülerinin yüzlerini güldüren kampanyalarıyla satışları hızlandırdı. İşte Peugeot, Opel, Kia, Seat, Toyota, Renault, Fiat, Kia, Honda, Volkswagen 2021 yılı sıfır araç kampanyaları..

Giriş Tarihi: 19.01.2021 09:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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