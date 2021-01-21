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21 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri 2020 otomobil satış rakamları | Türkiye'den büyük başarı! Avrupa'da 6. oldu 2020 otomobil satış rakamları | Türkiye'den büyük başarı! Avrupa'da 6. oldu 2020 otomobil satış rakamları | Pandemi süreciyle birlikte Türkiye'de otomotiv sektörünün yüzü güldü. 30 Avrupa ülkesinin yer aldığı otomobil satışları sıralamasında 2019'da 9. sırada bulunan Türkiye, 2020 yılında 3 basamak yükselerek 6. ülke oldu. Otomobil pazarı bu dönemde tüm Avrupa'da daralırken, Türkiye satışlarını artıran tek ülke oldu. Giriş Tarihi: 21.01.2021 12:40
Türkiye, geçen yıl otomobil satışlarını 2019'a kıyasla Avrupa'da otomotiv satışlarını artıran tek ülke olurken, en fazla otomobil satan 6. ülke konumuna yükseldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel piyasalardaki dalgalanmaların artırdığı finansal riskler, tedarik zincirlerine ve ihracata yansıyan olumsuz etkiler ve salgınla mücadele tedbirlerinin iç talebe etkileri ülke ekonomilerini zor durumda bıraktı.
Özellikle salgının ilk dönemlerinde birçok sektör olumsuz etkilenirken, otomotiv, en fazla etkilenen sektörlerin başında geldi.
Kovid-19'un Avrupa'ya kıyasla Türkiye'de daha geç görülmesi, alınan güçlü önlemler ve özellikle ertelenen talepler nedeniyle artan satın alma iştahı gibi nedenler otomotiv satışlarında Türkiye'nin daha güçlü kalmasını sağladı.
AVRUPA OTOMOBİL PAZARINDA YÜZDE 24,3'LÜK AZALIŞ
AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan Avrupa otomobil pazar değerlendirme raporundan derlediği verilere göre, Avrupa Birliği (AB-26) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri ile Birleşik Krallık'ın dahil olduğu pazar toplamına göre, otomobil pazarı 2020 Ocak-Aralık döneminde 2019 yılı aynı dönemine göre yüzde 24,3 azaldı ve toplam 11 milyon 961 bin 182 adet seviyesinde gerçekleşti.