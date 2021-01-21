2020 otomobil satış rakamları | Türkiye'den büyük başarı! Avrupa'da 6. oldu

AVRUPA OTOMOBİL PAZARINDA YÜZDE 24,3'LÜK AZALIŞ

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan Avrupa otomobil pazar değerlendirme raporundan derlediği verilere göre, Avrupa Birliği (AB-26) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri ile Birleşik Krallık'ın dahil olduğu pazar toplamına göre, otomobil pazarı 2020 Ocak-Aralık döneminde 2019 yılı aynı dönemine göre yüzde 24,3 azaldı ve toplam 11 milyon 961 bin 182 adet seviyesinde gerçekleşti.