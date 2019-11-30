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Sıfır otomobil kampanyaları ile dev fırsatlar! İşte en uygun faizlerle sıfır araba satışları...

Taşıt kredisi faizlerinin düşmesi ile sıfır otomobil satışları patladı. Ticari araçlarda ekstra kampanyalara gidildi. Bu kampanyalar ile sektördeki hareketlilik iyice arttı. Birçok otomobil firması bankalarla özel anlaşmalar gerçekleştiriyor. Araç alımlarında faizler 0,49'lara kadar gerilemiş durumda. Firmalar bunun dışında kendi bütçelerinden destek sağlayarak sıfır faiz uygulamasını da hayata geçirdi. Uzmanlar sıfır araç almak için en doğru zaman olduğunu belirtiyor. Sıfır otomobil kampanyaları öyle cazip noktalara geldi ki, ikinci el otomobillerin fiyatları sıfırlarla aynı seviyeye geldi. Sıfır araçların satışı tavan rakamlara ulaşırken ikinci el araçlarda ise tam tersi durum hakim. Biz de yılın son fırsatlarını derledik. İşte en uygun faizlerle sıfır araba satışları...

Giriş Tarihi: 30.11.2019 12:01 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019 12:40
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Sıfır otomobil kampanyaları ile dev fırsatlar! İşte en uygun faizlerle sıfır araba satışları...

Taşıt kredisi faiz oranları dip seviyeleri gördü. Gün aşırı olarak faiz düşüş haberleri gelmeye devam ediyor. Faizlerdeki düşüşler sonrası konut ve otomobil satışları resmen patladı. Otomobil sektörünün öncü firmaları satışları daha da artırarak, son çeyrekte rakamları olabildiğince yukarı çekmeye çalışıyor. Bankalarla anlaşan firmalar en uygun finansman desteğini sunuyor. Bazı firmalarda 0,49'a kadar inen faiz oranları görülürken, bazı firmalar ise sıfır faiz hamlesini kullandı. Finansman desteğini kendi bünyesinde sağlayan firmalar kısa vadelerde sıfır faiz uyguluyor. Uzmanlar sıfır araç almak için en doğru zamanın geldiğine işaret ediyor. Biz de sizler için sıfır otomobil kampanyalarını derledik. İşte detaylar...

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Sıfır otomobil kampanyaları ile dev fırsatlar! İşte en uygun faizlerle sıfır araba satışları...

BMW SIFIR ARABA KAMPANYALARI

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW, Kasım ayına özel kampanya hazırlayan markalar arasında bulunuyor.

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Sıfır otomobil kampanyaları ile dev fırsatlar! İşte en uygun faizlerle sıfır araba satışları...

Kasım ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, 3 Serisi, X1, 5 Serisi ve X2 modellerinde 5 bin TL, 1 Serisi'nde 4 bin TL, X3'te ise 20 bin TL'ye varan takas desteği sunuluyor.

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Sıfır otomobil kampanyaları ile dev fırsatlar! İşte en uygun faizlerle sıfır araba satışları...

Ayrıca, 3 Serisi ve X2 modelleri 100 bin TL'ye yüzde 0.79 faiz, 5 Serisi 200 bin TL'ye yüzde 0.79 faiz, X1 120 bin TL'ye yüzde 0.49 faiz ve 4 Serisi modelleri 100 bin TL'ye yüzde 0 faiz seçeneği ile bayilerde yerini almış durumda.

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Sıfır otomobil kampanyaları ile dev fırsatlar! İşte en uygun faizlerle sıfır araba satışları...

Yapılan açıklamaya göre, BMW satın alacaklar online olarak bu işlemi gerçekleştirmek istediklerinde, "BMW'ni Bul" üzerinden istedikleri modeli seçerek aracı rezerve edebiliyor.