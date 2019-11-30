Sıfır otomobil kampanyaları ile dev fırsatlar! İşte en uygun faizlerle sıfır araba satışları...

Taşıt kredisi faizlerinin düşmesi ile sıfır otomobil satışları patladı. Ticari araçlarda ekstra kampanyalara gidildi. Bu kampanyalar ile sektördeki hareketlilik iyice arttı. Birçok otomobil firması bankalarla özel anlaşmalar gerçekleştiriyor. Araç alımlarında faizler 0,49'lara kadar gerilemiş durumda. Firmalar bunun dışında kendi bütçelerinden destek sağlayarak sıfır faiz uygulamasını da hayata geçirdi. Uzmanlar sıfır araç almak için en doğru zaman olduğunu belirtiyor. Sıfır otomobil kampanyaları öyle cazip noktalara geldi ki, ikinci el otomobillerin fiyatları sıfırlarla aynı seviyeye geldi. Sıfır araçların satışı tavan rakamlara ulaşırken ikinci el araçlarda ise tam tersi durum hakim. Biz de yılın son fırsatlarını derledik. İşte en uygun faizlerle sıfır araba satışları...

Giriş Tarihi: 30.11.2019 12:01 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019 12:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





