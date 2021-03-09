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09 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Sıfır otomobil alacaklara müjde! Sıfır otomobilde indirim! İşte en uygun sıfır otomobiller Sıfır otomobil alacaklara müjde! Sıfır otomobilde indirim! İşte en uygun sıfır otomobiller
Firmalardan sıfır otomobil alacaklara müjdeli haber. 2021 modellerin piyasada ilgi görmesiyle alıcıların daha fazla teşvik edilmesi için birçok firmadan peş peşe indirimler geldi. Dünya çapında önemli rakamlara ulaşan gözde otomobil firmaları yeni kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. İşte sıfır otomobil alacaklar için yapılan Mart indirimleri. En uygun otomobiller açıklandı.
Giriş Tarihi: 09.03.2021 09:30 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021 09:39
Sıfır otomobiller için Mart kampanyaları açıklandı. Alıcıların yüzünü güldüren sıfır otomobil indirimleri geldi. 36 aya kadar sıfır faiz seçeneği ile taksit imkanı sunan markalar kimi sıfır modeller için ise indirim oranını 85 bin TL'ye kadar çıkarmış durumda.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sıfır araç tedarikinde ortaya çıkan sorunun aşılmasıyla satış rakamları da artarken mart ayında markalar kimi sıfır araç modelleri için sıfır faiz ve özel vade seçenekleri sunuyor.
İşte mart ayına ilişkin sıfır otomobil tarafında kampanya açıklayan markalar..
CITROEN Mart ayına özel kampanya hazırlayan markalardan Citroën'in C5 Aircross SUV modeli, 303 bin TL'den başlayan fiyatlarla ve 150 bin TL'ye özel 30 ay yüzde 0.99 faiz veya 120 bin TL'ye özel 12 ay yüzde 0 faiz seçeneğiyle sunuluyor.
Yapılan açıklamaya göre, C3 Aircross SUV'a 67 bin TL için 20 ay yüzde 0.79 faiz ile sahip olmak mümkün.