İkinci el araba alacaklar dikkat! 100 bin liranın altında satılıyor! İşte en uygun SUV araçlar ve modelleri

Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl bireysel araç kullanımı arttı. Bu nedenle ikinci el araçlara gelen talep sonrası fiyatlar da sert yükseldi. Yeni yıl ve aşılama sürecinin ardından ikinci el araba fiyatlarında düşüş yaşanmaya başladı. Bütçesine uygun otomobil almayı hedefleyen vatandaşlar, en uygun fiyatlarla satılan araçları araştırıyor. İkinci el piyasasında en dikkat çeken modeller arasında SUV araçlar yer alıyor. 100 bin liranın altında satılan SUV modelleri sizler için derledik. İşte en uygun fiyatlı SUV araçlar ve modelleri...