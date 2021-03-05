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İkinci el araba alacaklar dikkat! 100 bin liranın altında satılıyor! İşte en uygun SUV araçlar ve modelleri

Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl bireysel araç kullanımı arttı. Bu nedenle ikinci el araçlara gelen talep sonrası fiyatlar da sert yükseldi. Yeni yıl ve aşılama sürecinin ardından ikinci el araba fiyatlarında düşüş yaşanmaya başladı. Bütçesine uygun otomobil almayı hedefleyen vatandaşlar, en uygun fiyatlarla satılan araçları araştırıyor. İkinci el piyasasında en dikkat çeken modeller arasında SUV araçlar yer alıyor. 100 bin liranın altında satılan SUV modelleri sizler için derledik. İşte en uygun fiyatlı SUV araçlar ve modelleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.03.2021 16:26
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İkinci el araba alacaklar dikkat! 100 bin liranın altında satılıyor! İşte en uygun SUV araçlar ve modelleri

En uygun fiyatlı SUV araçlar hangileri? İkinci el oto pazarında rüzgar tersine döndü. İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, bu yılın ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,49, bir önceki aya göre de yüzde 10,50 azalırken, araç fiyatları da önceki aya kıyasla ortalama yüzde 1,4 geriledi. İkinci el otomobil almayı hedefleyen vatandaşlar, bütçesine uygun araçlara yöneliyor. SUV model almak isteyenler için 100 bin liranın altında satılan en uygun fiyatlı modelleri derledik. İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İkinci el araba alacaklar dikkat! 100 bin liranın altında satılıyor! İşte en uygun SUV araçlar ve modelleri

EN UYGUN SUV ARAÇLAR HANGİLERİ?

İşte 100 bin liranın altında satılan SUV araçlar ve modelleri:

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İkinci el araba alacaklar dikkat! 100 bin liranın altında satılıyor! İşte en uygun SUV araçlar ve modelleri

KIA Sorento

2006 model dizel otomatik 100 bin lira

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İkinci el araba alacaklar dikkat! 100 bin liranın altında satılıyor! İşte en uygun SUV araçlar ve modelleri

Renault Koleos

2010 model dizel otomatik 100 bin lira

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İkinci el araba alacaklar dikkat! 100 bin liranın altında satılıyor! İşte en uygun SUV araçlar ve modelleri

Nissan X-Trail

2005 model benzin-LPG otomatik 100 bin lira

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