Yolcu otobüsünü karavana çevirdi! Türkiye'de bir ilke imza attı

Türkiye turu yapacak

Türkiye'de ilk defa bir kadının bu projeyi gerçekleştirdiğini ifade eden Tuğba Atila, bunun çok güzel bir duygu olduğunu söyledi. Atila sözlerine şöyle devam etti:

"Çok iyi hissediyorum kendimi ve güzel tepkiler alıyorum. Aracı kullanırken herkes el sallıyor. Aklımda daha başka projeler de var. 2 katlı bir otobüsü karavana çevirmek istiyorum. Bu otobüsle de bir gezi planım var. Öncelikle Çanakkale'ye gideceğim. Daha sonra İstanbul üzerinde bir gezi planım var, bu şekilde gezeceğiz. Bunu Türkiye'de hayata geçirmiş ilk kadın olarak yapmak isteyen kadınlara destek çıkabilirim. Kendileriyle görüşebilirim. Özellikle kadınların otomobil ve otobüs kullanmasını destekliyorum."

