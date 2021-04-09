870 bin lira verip sıfır araç aldı! Hayatının şokunu yaşadı

OLAYI MAHKEMEYE TAŞIDI

Araştırmaları sonucu bilinen bir galeriden 90 bin euro (870 bin lira) değerinde 01 DNS 44 plakalı cipi alan Gedik, eski aracını da sattı. Aradan geçen 3 yılın ardından 2018'de cipini satıp yeni bir araç almaya karar veren Gedik, iddiaya göre, cipini ekspere götürdüğünde beklemediği bir sonuçla karşılaştı.