870 bin lira verip sıfır araç aldı! Hayatının şokunu yaşadı
Son dakika haberine göre; Otomotiv sektörü son günlerde sıfır araç piyasasında yapılan kritik hataları konuşuyor. Adana'da bir galeriden 2015 yılında sıfır kilometre aldığı cipi, 3 yıl sonra satmak isteyen çevre mühendisi Süleyman Özhan Gedik hayatının şokunu yaşadı.
Giriş Tarihi: 09.04.2021
14:44
Adanalı iş adamı Süleyman Özhan Gedik, 2015 yılında 90 bin euroya (873 bin lira) sıfır kilometre 01 DNS 44 plakalı BMW X4 marka lüks cip satın aldı. 2018 yılında cipini satmak için alıcı olan bir şahısla anlaşan Gedik, aracı ekspere götürdü. Sıfır kilometre aldığı cipi, 3 yıl sonra satmak isteyen çevre mühendisi Süleyman Özhan Gedik (43), eksperden aracının sağ ön çamurluğunun boyalı olduğunu öğrendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
3 yıldır hukuk mücadelesi veren Gedik, cipinin arka camına 'Sıfır kilometre aldığım bu araç hasarlı çıktı' yazısı yapıştırarak Türkiye'nin birçok kentinde dolaştı. Hakkını aramaya devam edeceğini belirten Gedik, "Bundan sonra insanlar, sıfır araç aldım diyerek kimseye güvenmesin. İlk önce ekspere incelettirip emin olsunlar. Çünkü bu durum alışkanlık haline geldi artık" dedi.
Kentte merkez Çukurova ilçesinde bir çevre analiz laboratuvarı işleten çevre mühendisi Süleyman Özhan Gedik, 2015 yılında otomobilini satarak sıfır kilometre bir cip almaya karar verdi.
OLAYI MAHKEMEYE TAŞIDI Araştırmaları sonucu bilinen bir galeriden 90 bin euro (870 bin lira) değerinde 01 DNS 44 plakalı cipi alan Gedik, eski aracını da sattı. Aradan geçen 3 yılın ardından 2018'de cipini satıp yeni bir araç almaya karar veren Gedik, iddiaya göre, cipini ekspere götürdüğünde beklemediği bir sonuçla karşılaştı.
Eksperin detaylı incelemesi sonucunda, sıfır kilometre diye aldığı cipinin sağ ön çamurluğunun boyalı olduğunu öğrenen Gedik, bu durumu galeriye bildirdi.