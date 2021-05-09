HaberlerGaleriSıfır araçlarda flaş korku! İkinci el otomobil fiyatları artacak mı? Uzmanlardan önemli uyarı
Sıfır araçlarda flaş korku! İkinci el otomobil fiyatları artacak mı? Uzmanlardan önemli uyarı
Çip krizi otomotiv sektörünü etkileyerek 2020 ve 2021'de birçok firmanın sıfır otomobil üretmesini engelledi. Sıfır otomobillerin piyasaya yeterli sayıda çıkamaması üzerine gözler ikinci el arabalara çevrildi. Uzun bir süredir dünya genelinde artış gösteren ikinci el otomobil fiyatlarının yeniden yükselişe geçebileceği ifade edildi.
Giriş Tarihi: 09.05.2021 12:36Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 12:36