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Efsane otomobil Murat 124 yeniden hayatta! Muhteşem yenileme...

Efsane otomobil Murat 124 otomobil severler tarafından hala gözde otomobil konumunda... TOFAŞ tarafından 12 Şubat 1971'de üretimine başlanan, adını Bursa'nın Osmanlı'ya başkentlik yaptığı dönemde padişahlık yapan Sultan 1. Murad'dan alan "Murat 124", aradan geçen 50 yıla rağmen vatandaşların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Bir otomobil tutukunu 1974 model Murat 124'ü öyle bir hale getirdi ki görenler gözlerine inanamadı. 12.500 liraya aldığı arabaya 200 bin TL teklif edildi ancak genç adam aracını satmaya yanaşmıyor. İşte bir efsanenin hayata dönüşü Murat 124...

Giriş Tarihi: 11.05.2021 01:58 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 02:02
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Efsane otomobil Murat 124 yeniden hayatta! Muhteşem yenileme...

Hurda sayılabilecek 1974 model Murat 124'ü öyle bir hale getirdi ki görenler şaştı kaldı.

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Efsane otomobil Murat 124 yeniden hayatta! Muhteşem yenileme...

Facebook'ta modifiye düşkünlerini peşinden sürükleyen araba tutkunu Paşam Sezer, 12.500 liraya aldığı Murat 124'ü adeta yeniden yaptı.

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Efsane otomobil Murat 124 yeniden hayatta! Muhteşem yenileme...

Araç ilk önce sıfırdan 4 ayda orijinalliği bozulmadan hatasız makbul İtalyan parçalarıyla toplandı.

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Efsane otomobil Murat 124 yeniden hayatta! Muhteşem yenileme...

Araba tutkunu Paşam Sezer 12 bin 500 TL'ye satın aldığı otomobile tam 38 bin TL harcayarak aracı inanılmaz bir duruma getirdi.

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Efsane otomobil Murat 124 yeniden hayatta! Muhteşem yenileme...

43 yaşındaki aracı topladığı parçalarla fabrika çıkışındaki haline çeviren Paşam Sezer aynı zamanda sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da farklı vizyonlar sağlayarak araba tutkunlarının gözdesi durumunda.