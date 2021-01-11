1969 model Camaro aracın son hali hayran bıraktı! Hurdalıktan satın almıştı

Hurdalıkta çürümeye terk edilen 1969 Camaro model aracı satın alan kişiler herkesi hayran bıraktı. Klasik araç severler aracı satın aldıktan sonra yaptıkları değişim ile kimsenin olanak vermediği şeyi başardı. Arabanın değişimini aşama aşama böyle görüntülendi.