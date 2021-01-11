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Haberler Galeri 1969 model Camaro aracın son hali hayran bıraktı! Hurdalıktan satın almıştı

1969 model Camaro aracın son hali hayran bıraktı! Hurdalıktan satın almıştı

Hurdalıkta çürümeye terk edilen 1969 Camaro model aracı satın alan kişiler herkesi hayran bıraktı. Klasik araç severler aracı satın aldıktan sonra yaptıkları değişim ile kimsenin olanak vermediği şeyi başardı. Arabanın değişimini aşama aşama böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 11.01.2021 15:02
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1969 model Camaro aracın son hali hayran bıraktı! Hurdalıktan satın almıştı
1969 model Camaro aracın son hali hayran bıraktı! Hurdalıktan satın almıştı

Adeta çürümeye terk edilmiş 1969 model Camaro'yu bir kaç adımda nasıl efsane bir hale geldiğine çok şaşıracaksınız!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1969 model Camaro aracın son hali hayran bıraktı! Hurdalıktan satın almıştı
1969 model Camaro aracın son hali hayran bıraktı! Hurdalıktan satın almıştı
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1969 model Camaro aracın son hali hayran bıraktı! Hurdalıktan satın almıştı
1969 model Camaro aracın son hali hayran bıraktı! Hurdalıktan satın almıştı

Klasik araç severler gözlerine kestirdikleri 1969 model Camaro aracı 2000 dolara satın aldılar.

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1969 model Camaro aracın son hali hayran bıraktı! Hurdalıktan satın almıştı
1969 model Camaro aracın son hali hayran bıraktı! Hurdalıktan satın almıştı

İlk olarak kimsenin başarabileceklerini sanmadıkları aracı gerçekleştirmek için biraz çabaladılar.

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1969 model Camaro aracın son hali hayran bıraktı! Hurdalıktan satın almıştı
1969 model Camaro aracın son hali hayran bıraktı! Hurdalıktan satın almıştı

Garaja taşınırken bu halde olan aracın son hali ise görenleri şaşırttı.