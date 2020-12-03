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Haberler Galeri Sıfır araba fiyatları 2020 | En ucuz sıfır otomobil fiyatları | İşte marka marka o liste

Sıfır araba fiyatları 2020 | En ucuz sıfır otomobil fiyatları | İşte marka marka o liste

Sıfır araba fiyatları 2020 | En ucuz sıfır otomobil fiyatları | İşte marka marka o liste... Pandemi nedeniyle vatandaşların otomobil talepleri giderek artıyor. Gerek sıfır gerekse de ikinci el otomobil fiyatlarında rakamlar havada uçuştu. Sürücüler kendi bütçelerine uygun yeni bir araba alma telaşında. Son fırsatları değerlendirmek isteyen birçok kişi yeni yıl zamları gelmeden bir otomobil almanın peşinde. İşte 2020'nin en çok satan araçlarının fiyatları...

Giriş Tarihi: 03.12.2020 11:39 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 11:48
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Sıfır araba fiyatları 2020 | En ucuz sıfır otomobil fiyatları | İşte marka marka o liste

2020 yılının son otomobilleri alıcılarını bekliyor. Yıl içinde sürekli fiyatı yükselen otomobiller yeni yılla birlikte yeniden zam görebilir. Hürriyet'in haberine göre; Ayrıca 2021 yılına ait otomobiller koronavirüs sebebiyle gecikme yaşama ihtimali de göz önünde bulunduruluyor.

İŞTE 2020'YE DAMGASINI VURAN OTOMOBİLLER

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Sıfır araba fiyatları 2020 | En ucuz sıfır otomobil fiyatları | İşte marka marka o liste

AUDİ A3 SPORTBACK 421 BİN 355 LİRA

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Sıfır araba fiyatları 2020 | En ucuz sıfır otomobil fiyatları | İşte marka marka o liste

BMW 118İ 401 BİN 300 LİRA

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Sıfır araba fiyatları 2020 | En ucuz sıfır otomobil fiyatları | İşte marka marka o liste

CİTROEN C-ELYSEE 192 BİN 500 LİRA

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Sıfır araba fiyatları 2020 | En ucuz sıfır otomobil fiyatları | İşte marka marka o liste

DACİA SANDERO 158 BİN 900 LİRA