Sıfır araba fiyatları 2020 | En ucuz sıfır otomobil fiyatları | İşte marka marka o liste

Sıfır araba fiyatları 2020 | En ucuz sıfır otomobil fiyatları | İşte marka marka o liste... Pandemi nedeniyle vatandaşların otomobil talepleri giderek artıyor. Gerek sıfır gerekse de ikinci el otomobil fiyatlarında rakamlar havada uçuştu. Sürücüler kendi bütçelerine uygun yeni bir araba alma telaşında. Son fırsatları değerlendirmek isteyen birçok kişi yeni yıl zamları gelmeden bir otomobil almanın peşinde. İşte 2020'nin en çok satan araçlarının fiyatları...

Giriş Tarihi: 03.12.2020 11:39 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 11:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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