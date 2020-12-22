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Haberler Galeri 0 faizli araba kampanyaları 2020 | Sıfır arabalarda yılın son fırsatları! İşte merakla beklenen liste

0 faizli araba kampanyaları 2020 | Sıfır arabalarda yılın son fırsatları! İşte merakla beklenen liste

0 faizli araba kampanyaları 2020 | Sıfır arabalarda yılın son fırsatları! İşte merakla beklenen liste... 2020'nin son günlerinde birçok otomobil firması sıfır model araçlarında büyük kampanyaları hızlandırdı. Sürücüler genel olarak 200 bin TL'nin altındaki 0 otomobilleri merak ediyor. İşte 2020'nin son günlerine damgasını vuran kampanyalı sıfır araba fiyatları...

Giriş Tarihi: 22.12.2020 09:11 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 09:15
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0 faizli araba kampanyaları 2020 | Sıfır arabalarda yılın son fırsatları! İşte merakla beklenen liste
2020 yılının bitimine sayılı günler kala otomobil firmaları da ellerindeki bazı modeller için kampanya yarışına başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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0 faizli araba kampanyaları 2020 | Sıfır arabalarda yılın son fırsatları! İşte merakla beklenen liste
İkinci el araç fiyatlarındaki yükseliş sonrası sıfır tarafta kendisine araç bakanlar ise ağırlıkla 200 bin TL'nin altındaki otomobillere ilgi gösteriyor.
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0 faizli araba kampanyaları 2020 | Sıfır arabalarda yılın son fırsatları! İşte merakla beklenen liste
Belli bir vadeye kadar sıfır faiz ve 25 bin TL'ye kadar varan indirimler sonrası ise fiyatlar da güncellendi.
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0 faizli araba kampanyaları 2020 | Sıfır arabalarda yılın son fırsatları! İşte merakla beklenen liste
İşte yılın son günlerinde 200 bin liranın altındaki sıfır otomobiller..
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0 faizli araba kampanyaları 2020 | Sıfır arabalarda yılın son fırsatları! İşte merakla beklenen liste
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