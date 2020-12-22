0 faizli araba kampanyaları 2020 | Sıfır arabalarda yılın son fırsatları! İşte merakla beklenen liste

0 faizli araba kampanyaları 2020 | Sıfır arabalarda yılın son fırsatları! İşte merakla beklenen liste... 2020'nin son günlerinde birçok otomobil firması sıfır model araçlarında büyük kampanyaları hızlandırdı. Sürücüler genel olarak 200 bin TL'nin altındaki 0 otomobilleri merak ediyor. İşte 2020'nin son günlerine damgasını vuran kampanyalı sıfır araba fiyatları...

Giriş Tarihi: 22.12.2020 09:11 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 09:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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