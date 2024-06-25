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SGK'dan satılık Fiat sadece 500 bin TL! Ucuza satılık 2. el ilanlarını gören akın ediyor

SGK tarafından yayınlanan icralık otomobil ilanları, otomobil tutkunlarının yoğun ilgisini çekiyor. Uygun fiyatlarla satışa sunulan bu araçlar, özellikle 750 bin TL altında yüzlerce seçenek sunuyor. Araç satın almayı düşünenler için büyük fırsatlar sunan bu ilanlardan en dikkat çekenleri sizin için derledik. İşte ucuza satılık 2. el otomobil fiyatları...

Giriş: 25.06.2024 21:20
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SGK’dan satılık Fiat sadece 500 bin TL! Ucuza satılık 2. el ilanlarını gören akın ediyor

SGK'nın yayınladığı icralık otomobil ilanları, piyasa değerinin altında fiyatlarla satışa sunulan araçlar içermesi nedeniyle büyük ilgi görüyor. İşte SGK'dan satılık otomobil ilanları...

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SGK’dan satılık Fiat sadece 500 bin TL! Ucuza satılık 2. el ilanlarını gören akın ediyor

2017 MODEL SKODA 1 MİLYON 100 BİN TL

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SGK’dan satılık Fiat sadece 500 bin TL! Ucuza satılık 2. el ilanlarını gören akın ediyor

2006 MODEL SUZUKI 200 BİN TL

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SGK’dan satılık Fiat sadece 500 bin TL! Ucuza satılık 2. el ilanlarını gören akın ediyor

2014 MODEL RENAULT 630 BİN TL

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SGK’dan satılık Fiat sadece 500 bin TL! Ucuza satılık 2. el ilanlarını gören akın ediyor

2014 MODEL FIAT 500 BİN TL