SGK'dan satılık Fiat sadece 500 bin TL! Ucuza satılık 2. el ilanlarını gören akın ediyor

SGK tarafından yayınlanan icralık otomobil ilanları, otomobil tutkunlarının yoğun ilgisini çekiyor. Uygun fiyatlarla satışa sunulan bu araçlar, özellikle 750 bin TL altında yüzlerce seçenek sunuyor. Araç satın almayı düşünenler için büyük fırsatlar sunan bu ilanlardan en dikkat çekenleri sizin için derledik. İşte ucuza satılık 2. el otomobil fiyatları...