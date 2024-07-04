Türkiye'de en çok satılan otomobil markaları 2024 | Liste sil baştan değişti: Liderliğe yerli üretim damgası

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, yılın ilk yarısında önemli bir artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, bu dönemde toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,7 artarak 577 bin 981 adet oldu. Otomobil satışları ise yüzde 7,3'lük bir artışla 462 bin 955 adede ulaşırken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 8,7 düşüşle 115 bin 26 adete geriledi.