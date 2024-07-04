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Türkiye'de en çok satılan otomobil markaları 2024 | Liste sil baştan değişti: Liderliğe yerli üretim damgası

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, yılın ilk yarısında önemli bir artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, bu dönemde toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,7 artarak 577 bin 981 adet oldu. Otomobil satışları ise yüzde 7,3'lük bir artışla 462 bin 955 adede ulaşırken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 8,7 düşüşle 115 bin 26 adete geriledi.

ahaber.com.tr
Giriş: 04.07.2024 08:35
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Türkiye’de en çok satılan otomobil markaları 2024 | Liste sil baştan değişti: Liderliğe yerli üretim damgası

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında, bu yılın ilk 6 ayında en fazla satışı gerçekleştiren markalar belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı verilere göre, bu dönemde özellikle 3 marka öne çıktı. Listeyi görünce çok şaşıracaksınız. İşte Türkiye'de en çok satılan otomobil markaları...

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Türkiye’de en çok satılan otomobil markaları 2024 | Liste sil baştan değişti: Liderliğe yerli üretim damgası

Yerli Üretim Markaları İlk 3'te

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında 2024 yılının ilk yarısında yerli üretim yapan markalar ön planda yer aldı.

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Türkiye’de en çok satılan otomobil markaları 2024 | Liste sil baştan değişti: Liderliğe yerli üretim damgası

Toplam Satışlarda Fiat: 71,021 adet

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Türkiye’de en çok satılan otomobil markaları 2024 | Liste sil baştan değişti: Liderliğe yerli üretim damgası

Renault: 65,424 adet

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Türkiye’de en çok satılan otomobil markaları 2024 | Liste sil baştan değişti: Liderliğe yerli üretim damgası

Ford: 44,962 adet