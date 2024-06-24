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Akaryakıt fiyatları saat 00.00 itibarıyla güncellendi 25 Haziran Salı itibarıyla benzin ve motorin kaç TL oldu?

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatlarında sürekli olarak indirim ve zam haberlerine neden oluyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında bir değişiklik olup olmadığını merak edenler için, 25 Haziran 2024 itibarıyla benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne durumda? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin ve motorin litre fiyatları ne kadar oldu, dizel yakıt fiyatlarında son durum nedir? İşte, güncel akaryakıt fiyatlarına ilişkin tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 11:46 Güncelleme: 25.06.2024 11:43
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Akaryakıt fiyatları saat 00.00 itibarıyla güncellendi 25 Haziran Salı itibarıyla benzin ve motorin kaç TL oldu?

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını yakından izlemeye devam ediyor. Peki, 25 Haziran akaryakıt litre fiyatları ne kadar, kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?

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Akaryakıt fiyatları saat 00.00 itibarıyla güncellendi 25 Haziran Salı itibarıyla benzin ve motorin kaç TL oldu?

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 2 TL, motorin grubunda ise 1,68 TL'lik fiyat artışı pompaya yansıdı.

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Akaryakıt fiyatları saat 00.00 itibarıyla güncellendi 25 Haziran Salı itibarıyla benzin ve motorin kaç TL oldu?

Zamlı Fiyatlar:

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40.67 TL'den zamla birlikte 42 TL'nin üzerine çıktı.

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Akaryakıt fiyatları saat 00.00 itibarıyla güncellendi 25 Haziran Salı itibarıyla benzin ve motorin kaç TL oldu?

Benzinin litresi ise 40.3 TL'den 42 TL bandını aştı.

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Akaryakıt fiyatları saat 00.00 itibarıyla güncellendi 25 Haziran Salı itibarıyla benzin ve motorin kaç TL oldu?

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarına; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV, EPDK payı ve KDV eklenerek belirleniyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belirli bir fiyat değişim farkı gözetilerek hesaplanıyor.

Bu zamla birlikte akaryakıt fiyatları rekor seviyelere ulaşacak.