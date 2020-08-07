Sahibinden ikinci el otomobil alacaklar dikkat! İşte en çok ilan verilen markalar

HANGİ MARKA OTOMOBİLLERE DAHA ÇOK İLAN VERİLDİ?

arabam.com, yaptığı çalışmayla geçen Temmuz ayından en çok ilan veren markalar ve diğer verileri güncelleyerek gelecek dönemde otomobilde yapılacak satışlara öncülük etti. Temmuz ayı boyunca en çok ilan verilen 5 kategori, 10 marka, 10 otomobil modeli ve yılı, 10 arazi/SUV/Pick-up modeli, yakıt türleri, vites türleri, motor hacimleri, km. değerleri gibi temel verilere göre analizi şöyle: