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Sahibinden ikinci el otomobil alacaklar dikkat! İşte en çok ilan verilen markalar

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs nedeniyle dünya ekonomisi derinden etkilendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın taşıt kredisi faizlerini düşürmesinin ve sıfır araç bulunamamasının ardından ikinci el araba piyasası hareketlendi. Uygun faizli taşıt kredilerinin bankalar tarafından sunulmasıyla birlikte sahibinden ikinci el otomobiller yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Bazı markalar ikinci el araba satışlarında daha çok ilana koyuldu. İşte ikinci el arabalarda en çok ilan verilen markalar…

Giriş Tarihi: 07.08.2020 13:30 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 13:32
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Sahibinden ikinci el otomobil alacaklar dikkat! İşte en çok ilan verilen markalar

Koronavirüs sürecinden en çok olumsuz etkilenen alanların başına otomotiv sektörü yer alıyor. Sıfır araçların piyasaya sürülmemesi sonrasında ikinci ele talep artıyor. Ancak ikinci araç fiyatlarınında istenilen düzeyde olmaması ÖTV beklentisi oluşturuyor. Taşıt kredisi faiz oranlarının düşmesiyle birlikte ikinci el araç almak isteyenler sahibinden 100 bin TL ikinci el otomobilleri araştırıyor. Bazı markalar ikinci el araba satışlarında daha çok ilana koyuldu. İşte ikinci el arabalarda en çok ilan verilen markalar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sahibinden ikinci el otomobil alacaklar dikkat! İşte en çok ilan verilen markalar

HANGİ MARKA OTOMOBİLLERE DAHA ÇOK İLAN VERİLDİ?
arabam.com, yaptığı çalışmayla geçen Temmuz ayından en çok ilan veren markalar ve diğer verileri güncelleyerek gelecek dönemde otomobilde yapılacak satışlara öncülük etti. Temmuz ayı boyunca en çok ilan verilen 5 kategori, 10 marka, 10 otomobil modeli ve yılı, 10 arazi/SUV/Pick-up modeli, yakıt türleri, vites türleri, motor hacimleri, km. değerleri gibi temel verilere göre analizi şöyle:

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Sahibinden ikinci el otomobil alacaklar dikkat! İşte en çok ilan verilen markalar

EN ÇOK İLAN VERİLEN İKİNCİ EL OTOMOBİL KATEGORİLERİ
Haziran ve Temmuz ayında değişen ilan kategorileri de satın alım hızını etkiliyor. arabam.com'daki ilanların %75'ini otomobiller oluşturuyor. Haziran ayında Minivan & Panelvan kategorisindeki ilanların oranı %11 iken, normalleşmenin devam etmesiyle beraber Temmuz ayında %12'ye yükseldi.

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Sahibinden ikinci el otomobil alacaklar dikkat! İşte en çok ilan verilen markalar

TEMMUZ AYINDA EN ÇOK İLAN VEREN İKİNCİ EL OTOMOBİL MARKASI HANGİSİ?
Haziran ayında birinciliği kimseye kaptırmayan Renault Temmuz ayında da yine %17 oranıyla liderliği kimseye kaptırmadı. Renault ilanlarını sırasıyla Volkswagen, Opel, Fiat, Ford, Hyundai, Toyota, Peugeot, BMW ve Honda izledi.

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Sahibinden ikinci el otomobil alacaklar dikkat! İşte en çok ilan verilen markalar

HANGİ İKİNCİ EL ARABALAR MODELLER ZİRVEDE?
Temmuz ve Haziran aylarında birinciliği kaptırmayan Renault, Clio modeli ile yine ilk sıraya yerleşti. Renault Clio'yı sırasıyla Opel Astra ve Ford Focus liderliği paylaşıyorlar. Megane, Passat ve Corolla ilan sayısında ilk 3 modeli takip ediyor.