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Sahibinden ikinci el otomobil alacaklar dikkat! İşte en çok ilan verilen markalar
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs nedeniyle dünya ekonomisi derinden etkilendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın taşıt kredisi faizlerini düşürmesinin ve sıfır araç bulunamamasının ardından ikinci el araba piyasası hareketlendi. Uygun faizli taşıt kredilerinin bankalar tarafından sunulmasıyla birlikte sahibinden ikinci el otomobiller yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Bazı markalar ikinci el araba satışlarında daha çok ilana koyuldu. İşte ikinci el arabalarda en çok ilan verilen markalar…
Giriş Tarihi: 07.08.2020 13:30 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 13:32
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