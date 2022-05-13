HaberlerGaleriSadece 2 adet üretilen Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe dünyanın en pahalı otomobili oldu! Açık artırma ile satıldı
Sadece 2 adet üretilen Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe dünyanın en pahalı otomobili oldu! Açık artırma ile satıldı
1956 yılında sadece 2 adet üretilen Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe'lerden biri açık artırma ile satıldı. Almanya'nın Stutgart kentindeki açık artırmada yer alan Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe, 142 milyon dolara yeni sahini buldu. Söz konusu otomobil tarihin en pahalıya satılan otomobili olarak kayıtlara geçecek.
Giriş Tarihi: 13.05.2022 10:11Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 10:14