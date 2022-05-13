Sadece 2 adet üretilen Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe dünyanın en pahalı otomobili oldu! Açık artırma ile satıldı

Otomobil meraklılarının bildiği gibi ikonik tasarımlara sahip olan klasik araçlar, astronomik ücretlere alıcı bulabiliyor. Şimdi ise son zamanlarda artış gösteren araba açık artırmalarına bir yenisi daha eklendi.

Webtekno'da yer alan habere göre bu açık artırmada, dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Mercedes-Benz markalı bir araç dudak uçuklatan bir fiyata alıcı bularak tarihe geçti.