13 Mayıs 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sadece 2 adet üretilen Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe dünyanın en pahalı otomobili oldu! Açık artırma ile satıldı

Sadece 2 adet üretilen Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe dünyanın en pahalı otomobili oldu! Açık artırma ile satıldı

1956 yılında sadece 2 adet üretilen Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe'lerden biri açık artırma ile satıldı. Almanya'nın Stutgart kentindeki açık artırmada yer alan Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe, 142 milyon dolara yeni sahini buldu. Söz konusu otomobil tarihin en pahalıya satılan otomobili olarak kayıtlara geçecek.

Giriş Tarihi: 13.05.2022 10:11 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 10:14
  • 1
  • 18
Sadece 2 adet üretilen Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe dünyanın en pahalı otomobili oldu! Açık artırma ile satıldı

Almanya'nın Stutgart kentinde klasik bir Mercedes-Benz aracının satışı için yapılan açık artırmada 1956 Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe isimli araç, 142 milyon dolara alıcı buldu. Yalnızca iki adet üretildiği belirtilen bu otomobil tarihin en pahalıya satılan otomobili olarak kayıtlara geçecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Sadece 2 adet üretilen Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe dünyanın en pahalı otomobili oldu! Açık artırma ile satıldı

Otomobil meraklılarının bildiği gibi ikonik tasarımlara sahip olan klasik araçlar, astronomik ücretlere alıcı bulabiliyor. Şimdi ise son zamanlarda artış gösteren araba açık artırmalarına bir yenisi daha eklendi.

Webtekno'da yer alan habere göre bu açık artırmada, dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Mercedes-Benz markalı bir araç dudak uçuklatan bir fiyata alıcı bularak tarihe geçti.

  • 3
  • 18
Sadece 2 adet üretilen Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe dünyanın en pahalı otomobili oldu! Açık artırma ile satıldı

MERCEDES-BENZ 300 SLR UHLENHOUT, 142 MİLYON DOLARA SATILARAK REKOR KIRMIŞ OLABİLİR

ABD merkezli şirket Hagerty'e göre Mercedes'in Silver Arrow 300 SLR isimli aracı, gerçekleştirilen bir açık artırmada tamı tamına 142 milyon dolarlık bir (2 milyar 186 milyon 217 bin 800 TL) ücrete alıcı buldu.

  • 4
  • 18
Sadece 2 adet üretilen Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe dünyanın en pahalı otomobili oldu! Açık artırma ile satıldı

Açıklamalarda bunun, tarihin en pahalı araç satışı olarak kayıtlara geçebileceği ifade edildi.

  • 5
  • 18
Sadece 2 adet üretilen Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe dünyanın en pahalı otomobili oldu! Açık artırma ile satıldı

Eğer satış doğrulanırsa Mercedes'in bu aracı, 2018'de 70 milyon dolara satılan Ferrari 250 GTO'nun rekoru geçmiş olacak.