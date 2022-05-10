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2022 Mayıs sıfır otomobil fiyatları güncellendi: Volkswagen, Seat, Skoda, Citroen, Dacia, Fiat sıfır araç fiyatı ne kadar?
Mayıs ayı sıfır araç fiyatları ne kadar? Yılbaşından bugüne sıfır araç fiyatlarına bağlı olarak 2. el fiyatlarında yüzde 11'lik artış gözlemlendi. Sıfır araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar, güncel fiyatları yakından takip ediyor. Mayıs ayında sıfır araç fiyatlarında değişim yaşandı. Uzmanlar, tüm dünyayı etkisi altına alan enflasyonun etkisiyle sıfır araç fiyatlarında yükseliş yaşandığını bildirdi. Peki, Volkswagen, Seat, Skoda, Citroen, Dacia, Fiat sıfır araç fiyatı ne kadar? İşte 2022 Mayıs sıfır otomobil fiyatları güncel liste...