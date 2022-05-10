2022 Mayıs sıfır otomobil fiyatları güncellendi: Volkswagen, Seat, Skoda, Citroen, Dacia, Fiat sıfır araç fiyatı ne kadar?

Mayıs ayı sıfır otomobil fiyatları güncellendi. ıl çip krizi ve sevkiyat problemleri gibi unsurların etkisiyle sıfır araç pazarında tedarik sıkıntıları gündeme gelmiş ve bu nedenle fiyatlarda yükseliş yaşanmıştı. Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte buna ham madde sorununun eklenmesiyle sıfır otomobillerde yukarı yönlü seyir devam etti. Peki, Volkswagen, Seat, Skoda, Citroen, Dacia, Fiat sıfır araç fiyatı ne kadar? İşte 2022 Mayıs sıfır otomobil fiyatları güncel liste...