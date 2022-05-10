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Haberler Galeri 2022 Mayıs sıfır otomobil fiyatları güncellendi: Volkswagen, Seat, Skoda, Citroen, Dacia, Fiat sıfır araç fiyatı ne kadar?

2022 Mayıs sıfır otomobil fiyatları güncellendi: Volkswagen, Seat, Skoda, Citroen, Dacia, Fiat sıfır araç fiyatı ne kadar?

Mayıs ayı sıfır araç fiyatları ne kadar? Yılbaşından bugüne sıfır araç fiyatlarına bağlı olarak 2. el fiyatlarında yüzde 11'lik artış gözlemlendi. Sıfır araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar, güncel fiyatları yakından takip ediyor. Mayıs ayında sıfır araç fiyatlarında değişim yaşandı. Uzmanlar, tüm dünyayı etkisi altına alan enflasyonun etkisiyle sıfır araç fiyatlarında yükseliş yaşandığını bildirdi. Peki, Volkswagen, Seat, Skoda, Citroen, Dacia, Fiat sıfır araç fiyatı ne kadar? İşte 2022 Mayıs sıfır otomobil fiyatları güncel liste...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2022 13:15
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2022 Mayıs sıfır otomobil fiyatları güncellendi: Volkswagen, Seat, Skoda, Citroen, Dacia, Fiat sıfır araç fiyatı ne kadar?

Mayıs ayı sıfır otomobil fiyatları güncellendi. ıl çip krizi ve sevkiyat problemleri gibi unsurların etkisiyle sıfır araç pazarında tedarik sıkıntıları gündeme gelmiş ve bu nedenle fiyatlarda yükseliş yaşanmıştı. Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte buna ham madde sorununun eklenmesiyle sıfır otomobillerde yukarı yönlü seyir devam etti. Peki, Volkswagen, Seat, Skoda, Citroen, Dacia, Fiat sıfır araç fiyatı ne kadar? İşte 2022 Mayıs sıfır otomobil fiyatları güncel liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2022 Mayıs sıfır otomobil fiyatları güncellendi: Volkswagen, Seat, Skoda, Citroen, Dacia, Fiat sıfır araç fiyatı ne kadar?

VOLKSWAGEN

Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

Liste fiyatı 393.500 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

Fiyatı 443.500 TL

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2022 Mayıs sıfır otomobil fiyatları güncellendi: Volkswagen, Seat, Skoda, Citroen, Dacia, Fiat sıfır araç fiyatı ne kadar?

VOLKSWAGEN

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 450,800 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style - 561,400 TL

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2022 Mayıs sıfır otomobil fiyatları güncellendi: Volkswagen, Seat, Skoda, Citroen, Dacia, Fiat sıfır araç fiyatı ne kadar?

VOLKSWAGEN

Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life

Fiyatı: 475.100 TL

T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Life - 573,400 TL

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2022 Mayıs sıfır otomobil fiyatları güncellendi: Volkswagen, Seat, Skoda, Citroen, Dacia, Fiat sıfır araç fiyatı ne kadar?

VOLKSWAGEN

Yeni Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

Fiyatı: 545,800 TL