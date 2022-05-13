Sıfır araç kampanyaları 2022'ye damga vuracak! Düşük faizli taşıt kredisi çekmek isteyenler dikkat! Merakla beklenen otomobil kampanyaları başladı

Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde kabine toplantısının ardından açıkladığı düşük kredili konut kredisi, sektöre olumlu yansıdı. Konutta atılan bu adım sonrası, otomotiv sektörü de harekete geçti. Çok sayıda marka araçlarında kampanya başlattı. İşte marka marka model model otomobil kampanyaları...

Giriş Tarihi: 13.05.2022 10:58 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 10:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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