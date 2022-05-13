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Haberler Galeri Sıfır araç kampanyaları 2022'ye damga vuracak! Düşük faizli taşıt kredisi çekmek isteyenler dikkat! Merakla beklenen otomobil kampanyaları başladı

Sıfır araç kampanyaları 2022'ye damga vuracak! Düşük faizli taşıt kredisi çekmek isteyenler dikkat! Merakla beklenen otomobil kampanyaları başladı

Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde kabine toplantısının ardından açıkladığı düşük kredili konut kredisi, sektöre olumlu yansıdı. Konutta atılan bu adım sonrası, otomotiv sektörü de harekete geçti. Çok sayıda marka araçlarında kampanya başlattı. İşte marka marka model model otomobil kampanyaları...

Giriş Tarihi: 13.05.2022 10:58 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 10:59
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Sıfır araç kampanyaları 2022’ye damga vuracak! Düşük faizli taşıt kredisi çekmek isteyenler dikkat! Merakla beklenen otomobil kampanyaları başladı
Taşıt kredisi paketinde beklenen kampanya açıklamaları da peş peşe gelmeye başladı. Düşük faizli kredi ile ev almak isteyen vatandaşlar için kolaylık sağlayacak yeni destek paketinin ardından otomobil firmaları da sıfır otomobil kampanyalarını duyurmaya başladılar. İşte otomobil firmalarının bahar kampanyası adı altında sıfır araç alacaklara sundukları fırsatlar.
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Sıfır araç kampanyaları 2022’ye damga vuracak! Düşük faizli taşıt kredisi çekmek isteyenler dikkat! Merakla beklenen otomobil kampanyaları başladı

İŞTE OTOMOBİL FİRMALARININ SIFIR ARAÇ KAMPANYALARI

Nissan Türkiye, Nisan ayında başlattığı düşük faizli uzun vadeli kredi fırsatları ve avantajlı fiyatlar sunan kampanyasını mayıs ayında da devam ettiriyor. Bu kapsamda kullanıcılar 24 aya varan yüzde 1'in altında faizli kredi imkanlarından faydalanabiliyor.

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Sıfır araç kampanyaları 2022’ye damga vuracak! Düşük faizli taşıt kredisi çekmek isteyenler dikkat! Merakla beklenen otomobil kampanyaları başladı
Kampanyanın en dikkat çeken noktalarından birisi de ödeme ertelemesi tarafında. Açıklanan detaylara baktığımızda tüm kredilerde ödemeyi 6 ay öteleme seçeneğinin bulunduğunu görüyoruz.
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Sıfır araç kampanyaları 2022’ye damga vuracak! Düşük faizli taşıt kredisi çekmek isteyenler dikkat! Merakla beklenen otomobil kampanyaları başladı
Markanın en yeni üyesi olan 2022 Model Qashqai’lerde 200.000 TL için 24 ay vadede %0,49 faiz oranlı kredi imkanı sunuluyor. Ertelemeli ödeme seçeneleri Qashqai, Juke ve Micra modellerinde tercih edilebilecek.
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Sıfır araç kampanyaları 2022’ye damga vuracak! Düşük faizli taşıt kredisi çekmek isteyenler dikkat! Merakla beklenen otomobil kampanyaları başladı
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot Türkiye, mayıs ayında özgün tasarımları, yenilikçi teknolojileri ve "üstün" sürüş özellikleriyle binek otomobil ve ticari araç ürün yelpazesi için çok avantajlı kampanya seçeneklerini otomobilseverlerle buluşturuyor.