Matrah Düzenlemesi ne zaman? Matrah düzenlemesi sonrasında araç fiyatları ne olacak? SEAT, SKODA, CITROEN... İşte 2022 yılının en ucuz sıfır otomobilleri

MATRAH ARTIRIMININ ARAÇ FİYATLARINA ETKİSİ

1600 cm3'e kadar olan araçlarda, matrahı 120 bin TL'yi aşmayan araçlar için ÖTV oranı yüzde 45 olarak uygulanıyor. Düzenlemeyle birlikte 120 bin TL'lik tutar 200 bin TL'ye çıkarılırsa fiyatlar nasıl değişir?

*Bu durumda şu anda yüzde 70'lik ÖTV diliminde bulunan araçlardan yüzde 45 ÖTV alınacak. Yüzde 70'lik hesaplamayla bu aracın bugünkü fiyatı 400 bin TL civarında.

*200 bin TL üzerinden yüzde 45 ÖTV ve yüzde 18 KDV hesaplandığında aracın fiyatı 342 bin 200 TL oluyor.

*Hesaplamalara MTV, Trafik - Tescil ve Ruhsat bedelleri eklenmemiştir.