20 Kasım 2022, Pazar
Matrah Düzenlemesi ne zaman? Matrah düzenlemesi sonrasında araç fiyatları ne olacak? SEAT, SKODA, CITROEN... İşte 2022 yılının en ucuz sıfır otomobilleri
Matrah düzenlemesi ile ilgili beklenen tarih açıklandı. Araç almak isteyen vatandaşlar matrah düzenlemesi ile ilgili detayları araştırırken aynı zamanda da otomobil fiyatlarında ne gibi değişikliklerin olacağını öğrenmeye çalışıyorlar. Peki Matrah Düzenlemesi ne zaman? Matrah düzenlemesi sonrasında araç fiyatları ne olacak?
Giriş Tarihi: 20.11.2022 15:20 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 15:20
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