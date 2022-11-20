20 Kasım 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Matrah Düzenlemesi ne zaman? Matrah düzenlemesi sonrasında araç fiyatları ne olacak? SEAT, SKODA, CITROEN... İşte 2022 yılının en ucuz sıfır otomobilleri

Matrah Düzenlemesi ne zaman? Matrah düzenlemesi sonrasında araç fiyatları ne olacak? SEAT, SKODA, CITROEN... İşte 2022 yılının en ucuz sıfır otomobilleri

Matrah düzenlemesi ile ilgili beklenen tarih açıklandı. Araç almak isteyen vatandaşlar matrah düzenlemesi ile ilgili detayları araştırırken aynı zamanda da otomobil fiyatlarında ne gibi değişikliklerin olacağını öğrenmeye çalışıyorlar. Peki Matrah Düzenlemesi ne zaman? Matrah düzenlemesi sonrasında araç fiyatları ne olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.11.2022 15:20 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 15:20
  • 1
  • 12
Matrah Düzenlemesi ne zaman? Matrah düzenlemesi sonrasında araç fiyatları ne olacak? SEAT, SKODA, CITROEN... İşte 2022 yılının en ucuz sıfır otomobilleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Otomobilde ÖTV indirimi yok, matrah düzenlemesi üzerinde çalışılıyor" açıklamasında bulunmasının hemen ardından otomobil almak isteyen vatandaşlar matrah düzenlemesinin ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Beklenen haberin gelmesinin ardından arama motorlarında "Matrah düzenlemesi sonrasında araç fiyatları ne olacak?" sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte 2022 yılının en ucuz sıfır otomobilleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Matrah Düzenlemesi ne zaman? Matrah düzenlemesi sonrasında araç fiyatları ne olacak? SEAT, SKODA, CITROEN... İşte 2022 yılının en ucuz sıfır otomobilleri

MATRAH DÜZENLEMESİ NE ZAMAN GELECEK?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz gün Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) temsilcileriyle görüştükten sonra matrah düzenlemesinde son aşamaya gelindiğini ve uygulamanın 1 Aralık 2022 itibarıyla yürürlüğe gireceğini ifade etti.

  • 3
  • 12
Matrah Düzenlemesi ne zaman? Matrah düzenlemesi sonrasında araç fiyatları ne olacak? SEAT, SKODA, CITROEN... İşte 2022 yılının en ucuz sıfır otomobilleri

MATRAH ARTIRIMININ ARAÇ FİYATLARINA ETKİSİ

1600 cm3'e kadar olan araçlarda, matrahı 120 bin TL'yi aşmayan araçlar için ÖTV oranı yüzde 45 olarak uygulanıyor. Düzenlemeyle birlikte 120 bin TL'lik tutar 200 bin TL'ye çıkarılırsa fiyatlar nasıl değişir?

*Bu durumda şu anda yüzde 70'lik ÖTV diliminde bulunan araçlardan yüzde 45 ÖTV alınacak. Yüzde 70'lik hesaplamayla bu aracın bugünkü fiyatı 400 bin TL civarında.

*200 bin TL üzerinden yüzde 45 ÖTV ve yüzde 18 KDV hesaplandığında aracın fiyatı 342 bin 200 TL oluyor.

*Hesaplamalara MTV, Trafik - Tescil ve Ruhsat bedelleri eklenmemiştir.

  • 4
  • 12
Matrah Düzenlemesi ne zaman? Matrah düzenlemesi sonrasında araç fiyatları ne olacak? SEAT, SKODA, CITROEN... İşte 2022 yılının en ucuz sıfır otomobilleri

İŞTE 2022 YILINDA TÜRKİYE'DE EN UCUZ FİYATLI OTOMOBİLLER

VOLKSWAGEN

Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

Liste fiyatı - 504,600 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

Fiyatı - 554,900 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 599,100 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style - 691,600 TL

  • 5
  • 12
Matrah Düzenlemesi ne zaman? Matrah düzenlemesi sonrasında araç fiyatları ne olacak? SEAT, SKODA, CITROEN... İşte 2022 yılının en ucuz sıfır otomobilleri

HYUNDAİ

Hyundai i20 100 PS 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)

Liste fiyatı -444.000 TL

1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 477.500 TL

1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik - 486.500 TL

1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) - 512.000 TL

1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik -528.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT - 518.000 TL