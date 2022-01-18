18 Ocak 2022, Salı
Otomotiv dünyasından Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'a büyük övgü! TEKNOTÜRKLER geliyor
ABD'de tanıtılan Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG, dünya otomotiv sektöründen beğeni topladı. TOGG'un dünya sahnesine ilk adımı, yabancılar tarafından 'TEKNOTÜRKLER' geliyor diye yorumlandı. Otomotiv dünyasının önemli isimleri TOGG gördükten sonra "Bu tür işleri Çinlilerden beklerdik. " ifadelerine yer verdi.
Giriş Tarihi: 18.01.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 09:55
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