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Otomotiv dünyasından Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'a büyük övgü! TEKNOTÜRKLER geliyor

ABD'de tanıtılan Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG, dünya otomotiv sektöründen beğeni topladı. TOGG'un dünya sahnesine ilk adımı, yabancılar tarafından 'TEKNOTÜRKLER' geliyor diye yorumlandı. Otomotiv dünyasının önemli isimleri TOGG gördükten sonra "Bu tür işleri Çinlilerden beklerdik. " ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 18.01.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 09:55
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Otomotiv dünyasından Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’a büyük övgü! TEKNOTÜRKLER geliyor

ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda ilk defa uluslararası arenada boy gösteren TOGG, dünya otomotiv sektöründen büyük beğeni topladı.

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Otomotiv dünyasından Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’a büyük övgü! TEKNOTÜRKLER geliyor

Fuar boyunca hem yabancı basın hem de küresel otomotiv devleri TOGG'u hayranlıkla izledi. Ancak Türkiye'de bazı yayın kuruluşları ve sosyal medya trolleri "Fuarda görülen otomobil bu hâliyle yollara çıkmayacak" şeklinde bilinçsizce yorumlarda bulundu.

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Otomotiv dünyasından Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’a büyük övgü! TEKNOTÜRKLER geliyor

Türkiye'nin mega projelerine çamur atmayı görev bilen bu kesimlerin, küresel otomotiv sektöründen bihaber olduğu da ortaya çıkmış oldu.

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Otomotiv dünyasından Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’a büyük övgü! TEKNOTÜRKLER geliyor

TOGG tarafından bu tür haberler ve yorumlarla ilgili bir açıklama yapma gereği duyulmazken sektör temsilcileri "Bu tür organizasyonlarda 'vizyon otomobilleri' sergilenir, bu da markanın gelecek planları hakkında insanlara öngörü sağlar. Birçok marka uzay çağı tarzı otomobillerini bu fuarda sergiledi, ama hiçbir ülkeden 'Bu araç böyle yola çıkmayacak' şeklinde yorumlar gelmedi" diyerek, yapılan yorumlara cevap vermiş oldu.

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Otomotiv dünyasından Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’a büyük övgü! TEKNOTÜRKLER geliyor

YENİ BİR ÇAĞ AÇACAK

TOGG'un dünya sahnesine ilk adımı, yabancılar tarafından 'TEKNOTÜRKLER' geliyor diye yorumlandı.