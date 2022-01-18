Otomotiv dünyasından Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’a büyük övgü! TEKNOTÜRKLER geliyor

TOGG tarafından bu tür haberler ve yorumlarla ilgili bir açıklama yapma gereği duyulmazken sektör temsilcileri "Bu tür organizasyonlarda 'vizyon otomobilleri' sergilenir, bu da markanın gelecek planları hakkında insanlara öngörü sağlar. Birçok marka uzay çağı tarzı otomobillerini bu fuarda sergiledi, ama hiçbir ülkeden 'Bu araç böyle yola çıkmayacak' şeklinde yorumlar gelmedi" diyerek, yapılan yorumlara cevap vermiş oldu.