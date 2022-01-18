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Haberler Galeri 1996 model Kartal SLX marka arabayı öyle bir hale getirdi ki! Babadan yadigar arabayı görenler hayran kalıyor | Bu araba o araba mı?

1996 model Kartal SLX marka arabayı öyle bir hale getirdi ki! Babadan yadigar arabayı görenler hayran kalıyor | Bu araba o araba mı?

1996 model Kartal SLX marka otomobili öyle bir şeye çevirdi ki teklif yağıyor. Otomobil tutkunu Muhammed Taşçı, babasından yadigar olan 1996 model 'Kartal' marka aracını elden geçirdi. Taşçı, adeta arazi aracına çevirdiği ve 'Yadigar' adını verdiği cipiyle dağ yollarına çıkarak taş çamur demeden off-road yaptı.

Giriş Tarihi: 18.01.2022 13:08 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 13:09
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1996 model Kartal SLX marka arabayı öyle bir hale getirdi ki! Babadan yadigar arabayı görenler hayran kalıyor | Bu araba o araba mı?

1996 model Kartal SLX marka otomobili öyle bir şeye çevirdi ki teklif yağıyor. Otomobil tutkunu Muhammed Taşçı, babasından yadigar olan 1996 model 'Kartal' marka aracını elden geçirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1996 model Kartal SLX marka arabayı öyle bir hale getirdi ki! Babadan yadigar arabayı görenler hayran kalıyor | Bu araba o araba mı?

Pendik'te yaşayan otomobil tutkunu Muhammed Taşçı, babasından kalma olan 1996 model 'Kartal' marka otomobili eşsiz bir hale getirmek amacıyla kolları sıvadı.

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1996 model Kartal SLX marka arabayı öyle bir hale getirdi ki! Babadan yadigar arabayı görenler hayran kalıyor | Bu araba o araba mı?

Taşçı ve arkadaşları, binek araç olan otomobillerini 4x4 cipe çevirdi. Yadigar adı verilen ve adeta arazi aracına çevrilen otomobil görenleri şaşkına çevirdi. Aynı zamanda off-road sporuna ilgi duyan Taşçı, 4x4'e çevirdiği aracıyla dağ yollarına çıkarak, çamur bayır demeden yolları aşmaya başladı.

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1996 model Kartal SLX marka arabayı öyle bir hale getirdi ki! Babadan yadigar arabayı görenler hayran kalıyor | Bu araba o araba mı?

Aracının eşsiz olduğunu belirten Taşçı, aracı kendi şasesinden ayırmadan aynı şase üzerinde yaptıklarını belirtti.

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1996 model Kartal SLX marka arabayı öyle bir hale getirdi ki! Babadan yadigar arabayı görenler hayran kalıyor | Bu araba o araba mı?

Aracın değişim süreciyle ilgili konuşan Muhammed Taşçı, "Araç babamdan yadigardı, eşsiz bir şey yapmak istedim. Off-road sporuna merakım vardı. Aracımızı off-road haline çevirdim. Beğendiler aracı. Bu sefer de 4x4 yapalım dedik. Şu anda eşi benzeri olmayan bir hale getirdik. Sürekli off-roadlara çıkıyoruz. Bu otomobil olarak geçen bir araçtır. Biz bunu 4x4 SUV yaptık. Biz bu arabayı başka bir şase üzerine koymadık, kendi şaselerini güçlendirerek yaptık" dedi.