1996 model Kartal SLX marka arabayı öyle bir hale getirdi ki! Babadan yadigar arabayı görenler hayran kalıyor | Bu araba o araba mı?

1996 model Kartal SLX marka otomobili öyle bir şeye çevirdi ki teklif yağıyor. Otomobil tutkunu Muhammed Taşçı, babasından yadigar olan 1996 model 'Kartal' marka aracını elden geçirdi. Taşçı, adeta arazi aracına çevirdiği ve 'Yadigar' adını verdiği cipiyle dağ yollarına çıkarak taş çamur demeden off-road yaptı.

Giriş Tarihi: 18.01.2022 13:08 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 13:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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