Terk edilmiş hurda 1986 model Toyota Camry marka arabayı yeniledi! Çalıların arasında buldu son haliyle şaşırttı

YouTube'da Restoration Restore adlı kanalında restorasyon videoları paylaşan kişi son yaptığıyla herkesi şaşırttı. Çalıların arasında terk edilmiş hurda halde 1986 model Toyota Camry marka araba bulan kişi otomobili restore etti. Her anını saniye saniye kaydeden bu kişi videoyu YouTube hesabından takipçileriyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 06.07.2021 13:21 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 14:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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