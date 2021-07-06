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Haberler Galeri Terk edilmiş hurda 1986 model Toyota Camry marka arabayı yeniledi! Çalıların arasında buldu son haliyle şaşırttı

Terk edilmiş hurda 1986 model Toyota Camry marka arabayı yeniledi! Çalıların arasında buldu son haliyle şaşırttı

YouTube'da Restoration Restore adlı kanalında restorasyon videoları paylaşan kişi son yaptığıyla herkesi şaşırttı. Çalıların arasında terk edilmiş hurda halde 1986 model Toyota Camry marka araba bulan kişi otomobili restore etti. Her anını saniye saniye kaydeden bu kişi videoyu YouTube hesabından takipçileriyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 06.07.2021 13:21 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 14:17
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Terk edilmiş hurda 1986 model Toyota Camry marka arabayı yeniledi! Çalıların arasında buldu son haliyle şaşırttı

Sosyal paylaşım sitesi YouTube'da Restoration Restore adlı kanalıyla takipçilerine yaptığı restorasyon videolarını paylaşan kişi görenleri şaşırtmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Terk edilmiş hurda 1986 model Toyota Camry marka arabayı yeniledi! Çalıların arasında buldu son haliyle şaşırttı

Çalıların arasında hurdaya ayrılmış ve terk edilmiş 1986 model Toyota Camry araba bulan kişi otomobili evine götürdü.

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Terk edilmiş hurda 1986 model Toyota Camry marka arabayı yeniledi! Çalıların arasında buldu son haliyle şaşırttı

Tüm parçaları elinden geçirerek yenileyen bu kişi arabanın son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.

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Terk edilmiş hurda 1986 model Toyota Camry marka arabayı yeniledi! Çalıların arasında buldu son haliyle şaşırttı

Arabanın her anını saniye saniye kaydeden bu kişi videoyu takipçileriyle paylaştı.

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Terk edilmiş hurda 1986 model Toyota Camry marka arabayı yeniledi! Çalıların arasında buldu son haliyle şaşırttı

İşte hurda halindeki arabanın son hali.