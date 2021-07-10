10 Temmuz 2021, Cumartesi
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Alman FAZ gazetesi: Türkiye sollama şeridine geçmek istiyor
Dünyanın 10 büyük ekonomisi arasında girmek için Türkiye'nin yaptığı stratejik hamleler, Avrupa basınının gündeminde yer almaya devam ediyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen İHA/SİHA'larımızı sürekli olarak analiz eden Avrupa basını bu kez otomobil sektöründeki gelişmeyi manşetlerine taşıdı. Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Türk otomobil endüstrisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra küresel konumunu güçlendirmeye çalıştığını kaydetti.
Giriş Tarihi: 10.07.2021 15:50 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021 15:51
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