Alman FAZ gazetesi: Türkiye sollama şeridine geçmek istiyor

Dünyanın 10 büyük ekonomisi arasında girmek için Türkiye'nin yaptığı stratejik hamleler, Avrupa basınının gündeminde yer almaya devam ediyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen İHA/SİHA'larımızı sürekli olarak analiz eden Avrupa basını bu kez otomobil sektöründeki gelişmeyi manşetlerine taşıdı. Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Türk otomobil endüstrisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra küresel konumunu güçlendirmeye çalıştığını kaydetti.