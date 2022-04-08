Pontiac Fiero'yu çalılıkların arasından alıp öyle bir hale getirdiler ki! 1985 model arabayı görenler gözlerine inanamadı

Sosyal paylaşım sitesi YouTube'da yaptıkları restorasyonlarla adından söz ettiren bir grup genç öyle bir değişime imza attı ki görenler gözlerine inanamadı. Çalıların arasından aldıkları 1985 model Pontiac Fiero'nun tüm parçalarını elden geçiren gençler sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 08.04.2022 14:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL