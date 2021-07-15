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Haberler Galeri 100.000 TL altı 2005 model üstü ikinci el otomobiller: Ford, Fiat, Hyundai, Renault, Opel, Toyota...

100.000 TL altı 2005 model üstü ikinci el otomobiller: Ford, Fiat, Hyundai, Renault, Opel, Toyota...

İkinci el ve sıfır araç fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Son aylara damgasını vuran çip krizi otomotiv sektörünü etkilemeye devam ederken, bu gelişmeler araç fiyatlarına da yansıyor. Bütçesine uygun araç bakan vatandaşlar, uygun fiyatlı otomobillere yönelmeye başladı. Otomobil firmaları tarafından son olarak nisan ayında araç fiyatlarına zam yapılmıştı. İkinci elde 2005 model üstü en ucuz otomobil 74 bin liradan başlıyor. İşte 100.000 TL altı 2005 model üstü ikinci el otomobiller...

Salim Demirkıran
Giriş Tarihi: 15.07.2021 16:10
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100.000 TL altı 2005 model üstü ikinci el otomobiller: Ford, Fiat, Hyundai, Renault, Opel, Toyota...

Türkiye'de ikinci el araç fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Koronavirüs salgınının görüldüğü 2019 yılından bu yana sürekli yükseliş grafiği çizen otomobil fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Çip krizine yönelik gelişmelerle otomobil piyasası olumsuz etkilenirken, vatandaşlar uygun bütçeli ikinci el araçlara yöneldi. 100.000 TL altı ve 2005 model üstü ikinci el araç modellerini sayfamızda bir araya getirdik. İşte 100.000 TL altı 2005 model üstü ikinci el otomobiller...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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100.000 TL altı 2005 model üstü ikinci el otomobiller: Ford, Fiat, Hyundai, Renault, Opel, Toyota...

Tüm dünyayı olumsuz etkileyen çip tedarik sorunu araç fiyatlarında zam yapılmasına neden oldu. Çip sorunu nedeniyle ülkemizde ve dünyada birçok otomobil fabrikası üretimine ara verirken kısıtlı sayıda satışa sunulan otomobillerin de fiyatı arttı.

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100.000 TL altı 2005 model üstü ikinci el otomobiller: Ford, Fiat, Hyundai, Renault, Opel, Toyota...

İŞTE 100.000 TL ALTI 2005 MODEL ÜSTÜ İKİNCİ EL OTOMOBİLLER

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100.000 TL altı 2005 model üstü ikinci el otomobiller: Ford, Fiat, Hyundai, Renault, Opel, Toyota...

DACIA SANDERO

2014 model

99.000 TL

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100.000 TL altı 2005 model üstü ikinci el otomobiller: Ford, Fiat, Hyundai, Renault, Opel, Toyota...

FORD FIESTA

2011 model

93.000 TL