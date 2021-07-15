100.000 TL altı 2005 model üstü ikinci el otomobiller: Ford, Fiat, Hyundai, Renault, Opel, Toyota...

İkinci el ve sıfır araç fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Son aylara damgasını vuran çip krizi otomotiv sektörünü etkilemeye devam ederken, bu gelişmeler araç fiyatlarına da yansıyor. Bütçesine uygun araç bakan vatandaşlar, uygun fiyatlı otomobillere yönelmeye başladı. Otomobil firmaları tarafından son olarak nisan ayında araç fiyatlarına zam yapılmıştı. İkinci elde 2005 model üstü en ucuz otomobil 74 bin liradan başlıyor. İşte 100.000 TL altı 2005 model üstü ikinci el otomobiller...