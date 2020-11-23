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Otomobil alacakları yakından ilgilendiriyor! 'Yeni dalga' hazırlığı geliyor

Dünya, koronavirüs pandemisiyle büyük bir savaş içinde. Ekonominin her alanına etki eden virüs özellikle otomotiv sektörünü derinden etkiledi. Kovid-19'da "yeni dalga" açıklamaları yapılırken, otomotiv endüstrisi hazırlıklarına başladı. Yan sanayi ihracatı artarken, Avrupa'da üreticilerin stok yaptığı belirtiliyor.

Giriş Tarihi: 23.11.2020 10:15 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 10:19
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Otomobil alacakları yakından ilgilendiriyor! 'Yeni dalga' hazırlığı geliyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaz döneminde yaşanan yavaşlama, tüm dünyada yerini hızlı bir yükselişe bırakırken, pandemide “yeni dalga”nın yaşanmaya başladığına ilişkin açıklamalar da artıyor. Pandeminin ilk dönemlerinde yaşadığı üretim kayıplarının ardından sıkı önlemler ışığında çalışmaya başlayan otomotiv endüstrisi, bu anlamda “yeni dalga”ya kendini hazırlıyor.
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Otomobil alacakları yakından ilgilendiriyor! 'Yeni dalga' hazırlığı geliyor
Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, yaklaşık 170 üye firma arasında düzenledikleri ankette “Çember daralıyor” denilen olgunun şirketlere hakim olduğunu gördüklerini anlattı.
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Otomobil alacakları yakından ilgilendiriyor! 'Yeni dalga' hazırlığı geliyor

Milliyet'in haberine göre; Buna göre, Mart-Kasım döneminde Kovid-19 testi pozitif çıkan çalışanların oranının yüzde 5.4 çıktığını kaydeden Kanca, anketin düzenlendiği gün olan 5 Kasım 2020'de bu oranın yüzde 1.8 olduğuna dikkat çekti. Kanca, "7 aylık bir süreçte 5.4 olan oran, sadece 1 günde yani 5 Kasım'da 1.8 olmuş. Bu da aslında hepimizin 'Çember daralıyor' dediği olgunun şirketlere de geldiğinin bir işareti. Şirketlerde de artık ciddi miktarda hastalığı hissediyoruz" dedi.

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Otomobil alacakları yakından ilgilendiriyor! 'Yeni dalga' hazırlığı geliyor
Hasta olmayıp, pozitif olanlarla temas edenler de dahil otomotiv tedarik sanayisinde 5 Kasım günü her 100 çalışandan 5’inin Kovid-19 nedeniyle işe gelemediğini söyleyen Kanca, “Dikkat çeken bir diğer konu da Kovid-19 ile beklentiler. Bu kapsamda, sektör önümüzdeki birkaç ay içerisinde pozitif vaka sayısının yüzde 9.7’ye yükselmesini bekliyor. Yani hastalığın seyrinin şirketlerde iki katına çıkacağı öngörülüyor” diye konuştu. İşyerlerinin daha sağlıklı ve güvenliği olduğunu, çalışanların hastalığa işyerinde değil dışarıda yakalandığını kaydeden Kanca, “Görüyoruz ki, hastalık aslında iş yerinden veya çalışmaktan dolayı artmıyor. Hastalık büyük çoğunlukla sosyal hayattan dolayı artıyor” ifadesini kullandı.
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Otomobil alacakları yakından ilgilendiriyor! 'Yeni dalga' hazırlığı geliyor

ARALIK SONRASI DÖNEM
Alper Kanca, ankete katılanların, önümüzdeki 3 ay içerisinde üretimin aynı seviyede kalacağını ifade ettiklerini söylerken, artacağını düşünenlerin de bulunduğunu vurguladı. Kanca, "Genel yaklaşım, vakaların artacak olmasına rağmen üretimde bir aksama yaşanmaması" dedi.