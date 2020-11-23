Otomobil alacakları yakından ilgilendiriyor! 'Yeni dalga' hazırlığı geliyor

Milliyet'in haberine göre; Buna göre, Mart-Kasım döneminde Kovid-19 testi pozitif çıkan çalışanların oranının yüzde 5.4 çıktığını kaydeden Kanca, anketin düzenlendiği gün olan 5 Kasım 2020'de bu oranın yüzde 1.8 olduğuna dikkat çekti. Kanca, "7 aylık bir süreçte 5.4 olan oran, sadece 1 günde yani 5 Kasım'da 1.8 olmuş. Bu da aslında hepimizin 'Çember daralıyor' dediği olgunun şirketlere de geldiğinin bir işareti. Şirketlerde de artık ciddi miktarda hastalığı hissediyoruz" dedi.