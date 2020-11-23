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İkinci el araba alacaklara müjde: Uygun fiyatlı otomobil ve otobüsler satışa çıktı! İşte marka marka liste...
İkinci el araba alacaklara müjde: Uygun fiyatlı otomobil ve otobüsler satışa çıktı! İşte marka marka liste...Koronavirüs nedeniyle birçok otomobil firması, piyasaya sıfır araç sürmekte zorlanınca ikinci el otomobil fiyatları oldukça sert yükseldi. Vatandaşlar artan fiyatlar sonrası, ucuz araba bulma telaşına girdi. Bakanlık, belirli sebeplerle gümrüklerde kalan araçları satışa çıkardı. Muadillerine göre oldukça ucuz olan bu araçlara talep, her geçen gün artıyor.
Giriş Tarihi: 23.11.2020 12:17Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 12:21