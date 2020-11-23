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İkinci el araba alacaklara müjde: Uygun fiyatlı otomobil ve otobüsler satışa çıktı! İşte marka marka liste...

İkinci el araba alacaklara müjde: Uygun fiyatlı otomobil ve otobüsler satışa çıktı! İşte marka marka liste...Koronavirüs nedeniyle birçok otomobil firması, piyasaya sıfır araç sürmekte zorlanınca ikinci el otomobil fiyatları oldukça sert yükseldi. Vatandaşlar artan fiyatlar sonrası, ucuz araba bulma telaşına girdi. Bakanlık, belirli sebeplerle gümrüklerde kalan araçları satışa çıkardı. Muadillerine göre oldukça ucuz olan bu araçlara talep, her geçen gün artıyor.

Giriş Tarihi: 23.11.2020 12:17 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 12:21
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İkinci el araba alacaklara müjde: Uygun fiyatlı otomobil ve otobüsler satışa çıktı! İşte marka marka liste...

GÜMRÜKTE EL KONULAN ARAÇLAR
Ticaret Bakanlığı gümrüklerde el konan ya da sahipleri tarafından bırakılan otomobil ve ticari araçların satışını e-ihale sistemiyle gerçekleştiriyor.

PİYASANIN ÇOK ALTINDA GİDEBİLİYOR
İhale çıkan araçlar piyasanın çok altında satılabiliyor. Son zamanlarda klasiklere girecek otomobiller de satışa çıkmaya başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İkinci el araba alacaklara müjde: Uygun fiyatlı otomobil ve otobüsler satışa çıktı! İşte marka marka liste...

2012 MODEL NEOPLAN OTOBÜS

İhale başlangıç tutarı: 562 bin 500 lira

Satışa esas bedel: 750 bin lira

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İkinci el araba alacaklara müjde: Uygun fiyatlı otomobil ve otobüsler satışa çıktı! İşte marka marka liste...

2010 MODEL AUDİ Q7

İhale başlangıç tutarı: 450 bin lira

Satışa esas bedel: 600 bin lira

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İkinci el araba alacaklara müjde: Uygun fiyatlı otomobil ve otobüsler satışa çıktı! İşte marka marka liste...

1985 MODEL PONTİAC TRANS AM

İhale başlangıç bedeli: 405 bin lira

Satışa esas bedel: 540 bin lira

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İkinci el araba alacaklara müjde: Uygun fiyatlı otomobil ve otobüsler satışa çıktı! İşte marka marka liste...

2010 FORD MUSTANG

İhale başlangıç tutarı: 375 bin lira

Satışa esas bedel: 500 bin lira