İkinci el araba alacaklara müjde: Uygun fiyatlı otomobil ve otobüsler satışa çıktı! İşte marka marka liste...

GÜMRÜKTE EL KONULAN ARAÇLAR

Ticaret Bakanlığı gümrüklerde el konan ya da sahipleri tarafından bırakılan otomobil ve ticari araçların satışını e-ihale sistemiyle gerçekleştiriyor.

PİYASANIN ÇOK ALTINDA GİDEBİLİYOR

İhale çıkan araçlar piyasanın çok altında satılabiliyor. Son zamanlarda klasiklere girecek otomobiller de satışa çıkmaya başladı.