2021 en çok satan araba modelleri | Marka marka model model belli oldu! İşte o liste

Pandemi dünya genelinde bireysel otomobil kullanım talebini artırdı. Otomotiv sektörü, bu dönemde araç fiyatlarını da oldukça yukarıya çekti. İkinci el araba almak isteyen vatandaşlar da bu süreçte kendi bütçelerine uygun otomobiller bulmakta zorlandı. Peki Türkiye'de 2021 başından şimdiye kadar en çok hangi araçlar sattı? Sürücüler en çok hangi tip arabaları tercih etti? İşte marka marka model model damga vuran o liste...

Giriş Tarihi: 12.07.2021 12:09 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 12:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL