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2021 en çok satan araba modelleri | Marka marka model model belli oldu! İşte o liste

Pandemi dünya genelinde bireysel otomobil kullanım talebini artırdı. Otomotiv sektörü, bu dönemde araç fiyatlarını da oldukça yukarıya çekti. İkinci el araba almak isteyen vatandaşlar da bu süreçte kendi bütçelerine uygun otomobiller bulmakta zorlandı. Peki Türkiye'de 2021 başından şimdiye kadar en çok hangi araçlar sattı? Sürücüler en çok hangi tip arabaları tercih etti? İşte marka marka model model damga vuran o liste...

Giriş Tarihi: 12.07.2021 12:09 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 12:10
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2021 en çok satan araba modelleri | Marka marka model model belli oldu! İşte o liste

En çok satılan otomobiller listesi, araç almak isteyenlerin merakla takip ettiği konu listelerinin başında geliyor. 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde en çok satılan araç listesi belli oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2021 en çok satan araba modelleri | Marka marka model model belli oldu! İşte o liste

İŞTE MERAKLA BEKLENEN O LİSTE

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2021 en çok satan araba modelleri | Marka marka model model belli oldu! İşte o liste

ALFA ROMEO 145 ADET

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2021 en çok satan araba modelleri | Marka marka model model belli oldu! İşte o liste
ASTON MARTIN 17 ADET
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2021 en çok satan araba modelleri | Marka marka model model belli oldu! İşte o liste
AUDI 6879 ADET