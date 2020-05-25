Milyonları ilgilendiriyor! Araç sahibine müjde...

İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği ) Onursal Başkanı Turusan Bağcı milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Corona virüs nedeni ile Trafik Sigortası ve Kasko poliçelerinde 2020 Nisan ayı verilerine göre bir önceki yıl 2019 Nisan verileri karşılaştırıldığında bir aylık kaybın önemli oranlarda olduğu, Mayıs ayında ise daha da artacağı konusunda endişeliyiz.