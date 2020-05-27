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Haberler Galeri Koronavirüs sonrası ikinci el otomobil piyasası hareketlendi! İşte en ucuz ve en çok satan ikinci el arabalar

Koronavirüs sonrası ikinci el otomobil piyasası hareketlendi! İşte en ucuz ve en çok satan ikinci el arabalar

Yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgını sıfır araç bulunabilirliğini azaltırken, tüketici ise ikinci el araca yönelişini sürdürdü. Otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata, Türkiye ikinci el araç piyasasında en çok satan araçları sıraladı. İşte en ucuz ve en çok satan ikinci el arabalar

Giriş Tarihi: 27.05.2020 12:39 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 12:41
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Koronavirüs sonrası ikinci el otomobil piyasası hareketlendi! İşte en ucuz ve en çok satan ikinci el arabalar

Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sıfır araç bulunabilirliğini azaltırken, tüketici ise ikinci el araca yönelişini sürdürdü.

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Koronavirüs sonrası ikinci el otomobil piyasası hareketlendi! İşte en ucuz ve en çok satan ikinci el arabalar

Cardata, Türkiye ikinci el araç piyasasında en çok satan araçları sıraladı. Buna göre, ikinci elde en çok satan otomobiller arasında yerli otomobiller ön sıralarda yer aldı.

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Koronavirüs sonrası ikinci el otomobil piyasası hareketlendi! İşte en ucuz ve en çok satan ikinci el arabalar

İşte ikinci elde en çok satan modeller

Fiat Egea 1.3 dizel

2016-2017 model

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Koronavirüs sonrası ikinci el otomobil piyasası hareketlendi! İşte en ucuz ve en çok satan ikinci el arabalar

Renault Symbol 1.5 dizel

2016 model

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Koronavirüs sonrası ikinci el otomobil piyasası hareketlendi! İşte en ucuz ve en çok satan ikinci el arabalar

Fiat Linea 1.3 dizel

2015 model