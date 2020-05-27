Koronavirüs sonrası ikinci el otomobil piyasası hareketlendi! İşte en ucuz ve en çok satan ikinci el arabalar

Yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgını sıfır araç bulunabilirliğini azaltırken, tüketici ise ikinci el araca yönelişini sürdürdü. Otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata, Türkiye ikinci el araç piyasasında en çok satan araçları sıraladı. İşte en ucuz ve en çok satan ikinci el arabalar

Giriş Tarihi: 27.05.2020 12:39 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 12:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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