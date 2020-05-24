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Yanlış yere park etti hayatının şokunu yaşadı! İtfaiye aracını engelleyen otomobil...

Son dakika haberi... Rusya'da bir apartmanın 21'inci katında çıkan yangına müdahale etmek için bölgeye gelen itfaiye aracı, yolun kenarına park edilmiş bir otomobil nedeniyle geçiş yapamadı. Apartman sakinleri, toplanarak otomobili kaldırarak itfaiyeye yol açtı. O anlar amatör kameralara yansıdı.Park etme konusunda sınıfta kalan sürücüleri sizler için derledik. Bazıları çok ağır bedeller ödüyor... İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 24.05.2020 17:29 Güncelleme Tarihi: 24.05.2020 17:39
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Yanlış yere park etti hayatının şokunu yaşadı! İtfaiye aracını engelleyen otomobil...

Rusya'da bir apartmanın 21'inci katında çıkan yangına müdahale etmek için bölgeye gelen itfaiye aracı, yolun kenarına park edilmiş bir otomobil nedeniyle geçiş yapamadı. Apartman sakinleri, toplanarak otomobili kaldırarak itfaiyeye yol açtı. O anlar amatör kameralara yansıdı.

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Yanlış yere park etti hayatının şokunu yaşadı! İtfaiye aracını engelleyen otomobil...

Leningrad bölgesinde yer alan St. Petersburg kentinin Murino bölgesindeki bir apartmanın 21'inci katında yangın çıktı. Yangının çıktığı ve çevredeki apartmanlarda yaşayanlar sokağa çıktı ve itfaiye ekiplerini aradı. Yangının çıktığı noktaya gelen itfaiye aracı, yol kenarına park edilmiş bir otomobil nedeniyle geçiş yapamadı. Apartman sakinleri yol kenarında itfaiye aracının geçişini engelleyen otomobili kaldırarak yolu açtı.

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Yanlış yere park etti hayatının şokunu yaşadı! İtfaiye aracını engelleyen otomobil...

Aracını yanlış yere park edip gidince başına bakın neler geldi.

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Yanlış yere park etti hayatının şokunu yaşadı! İtfaiye aracını engelleyen otomobil...
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Yanlış yere park etti hayatının şokunu yaşadı! İtfaiye aracını engelleyen otomobil...