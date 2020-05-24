Yanlış yere park etti hayatının şokunu yaşadı! İtfaiye aracını engelleyen otomobil...

Son dakika haberi... Rusya'da bir apartmanın 21'inci katında çıkan yangına müdahale etmek için bölgeye gelen itfaiye aracı, yolun kenarına park edilmiş bir otomobil nedeniyle geçiş yapamadı. Apartman sakinleri, toplanarak otomobili kaldırarak itfaiyeye yol açtı. O anlar amatör kameralara yansıdı.Park etme konusunda sınıfta kalan sürücüleri sizler için derledik. Bazıları çok ağır bedeller ödüyor... İşte o görüntüler...