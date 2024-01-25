Listede en pahalı ikinci el araç 500 bin TL! Renault 12 ay garanti ile satışa sunuyor! İşte Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel….

Renault, otomobil tutkunlarına yönelik 12 ay garantili yenilenmiş ikinci el araç seçenekleri sunarak dikkat çekiyor. Firmanın resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen bu önemli adım, uygun fiyat seçenekleriyle öne çıkıyor. Lüks markalardan piyasanın en çok tercih edilen araç modellerine kadar geniş bir yelpazede sunulan araçlar, orijinal veya onaylı parçalarla tamir edilerek tüm sorunlarından arındırılıyor. Renault, 500 bin TL'ye kadar olan bütçelerle satın alınabilecek ikinci el araç modellerini sunduğu bu kampanya ile otomobil severlere çeşitli seçenekler sunuyor. İşte liste….