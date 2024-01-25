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Haberler Galeri Listede en pahalı ikinci el araç 500 bin TL! Renault 12 ay garanti ile satışa sunuyor! İşte Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel….

Listede en pahalı ikinci el araç 500 bin TL! Renault 12 ay garanti ile satışa sunuyor! İşte Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel….

Renault, otomobil tutkunlarına yönelik 12 ay garantili yenilenmiş ikinci el araç seçenekleri sunarak dikkat çekiyor. Firmanın resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen bu önemli adım, uygun fiyat seçenekleriyle öne çıkıyor. Lüks markalardan piyasanın en çok tercih edilen araç modellerine kadar geniş bir yelpazede sunulan araçlar, orijinal veya onaylı parçalarla tamir edilerek tüm sorunlarından arındırılıyor. Renault, 500 bin TL'ye kadar olan bütçelerle satın alınabilecek ikinci el araç modellerini sunduğu bu kampanya ile otomobil severlere çeşitli seçenekler sunuyor. İşte liste….

Giriş Tarihi: 25.01.2024 16:39 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 16:41
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Listede en pahalı ikinci el araç 500 bin TL! Renault 12 ay garanti ile satışa sunuyor! İşte Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel….

Renault, ikinci el araç piyasasında önemli bir adım atarak geniş bir marka yelpazesini kapsayan araçlarıyla dikkat çekiyor. Dacia, Fiat, Opel, Nissan, Ford, Peugeot, Volkswagen, Citroen, Hyundai, BMW, Kia, Toyota, Skoda, Audi, Seat, Honda, Land Rover, Jeep, Suzuki, Alfa Romeo, Chevrolet, Daihatsu, Jaguar, Porsche ve Volvo gibi sektörün önde gelen markalarına ait ikinci el araçlar, Renault fabrikasında titizlikle yenileniyor. Bu kapsamlı yaklaşım, otomobil tutkunlarına çeşitli tercih seçenekleri sunarken, yenilenmiş araçlarla ilgili güvenilirliği arttırarak ikinci el araç piyasasında kalite standartlarını yükseltiyor. İşte firmanın en 500 bin TL'ye kadar satışa sunduğu ikinci el garantili araç modelleri….

RENAULT FABRİKASINDA YENİLENEN İKİNCİ EL ARAÇ MODELLERİ VE FİYATLARI

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Listede en pahalı ikinci el araç 500 bin TL! Renault 12 ay garanti ile satışa sunuyor! İşte Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel….

1) 1990 Model Renault R5 249.900 TL

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Listede en pahalı ikinci el araç 500 bin TL! Renault 12 ay garanti ile satışa sunuyor! İşte Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel….

2) 1995 Model Renault R19 255.000 TL

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Listede en pahalı ikinci el araç 500 bin TL! Renault 12 ay garanti ile satışa sunuyor! İşte Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel….

3) 2012 Model Renault Kangoo Express 275.000 TL

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Listede en pahalı ikinci el araç 500 bin TL! Renault 12 ay garanti ile satışa sunuyor! İşte Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel….

4) 2016 Model Peugeot Bipper 325.000 TL