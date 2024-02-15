15 Şubat 2024, Perşembe
En ucuz sıfır SUV modelleri ve fiyatları! Hyundai, Renault, Fiat, Dacia, Kia, Opel, Volkswagen, Nissan, Citroen, Ford, Seat sıfır SUV fiyatları…
Türkiye'de geniş ailelerin tercih edebileceği uygun fiyatlı sıfır SUV modelleri piyasaya sürüldü. Bu araçlar, geniş iç hacimleriyle dikkat çekiyor ve binek araç fiyatlarıyla satışa sunuluyor. Geniş iç mekanlarıyla öne çıkan bu SUV'ler, ailelerin ihtiyaçlarına uygun pratik ve ekonomik bir seçenek sunuyor. İşte uygun fiyatlı sıfır SUV modelleri…
Giriş Tarihi: 15.02.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 16:46
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