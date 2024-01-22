348 BİN TL’YE SIFIR ARAÇ SATIŞI! Tüm modelleri indirim listesine girdi! Dacia, Fiat, Renault, Hyundai, Opel modellerinin fiyatları kaça düşüyor?

1 Ocak 2024 itibariyle Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Muafiyet üst limiti, %58,46'lık bir artışla güncellendi. Yapılan düzenleme ile muafiyet sınırı, 1 milyon 4 bin 200 liradan 1 milyon 591 bin 200 liraya çıkarıldı. Bu önemli değişiklik, engelli muafiyeti kapsamındaki araç seçeneklerini genişleterek, engelli bireylerin daha fazla tercih yapabilmesine imkan tanıdı. Yeni limit, engelli bireylere daha geniş bir araç yelpazesi sunarak, ÖTV muafiyetli araç alımında daha fazla esneklik sağlıyor. İşte yeni vergi indirimi düzenlemesi ile birlikte satın alabileceğiniz sıfır araç modelleri ve fiyatları…