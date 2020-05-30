30 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ustalar dağılmış Mercedes'i öyle bir hale getirdi ki! Hayran kaldılar...

Ustalar dağılmış Mercedes'i öyle bir hale getirdi ki! Hayran kaldılar...

Bazı kişiler hurdaya çıkmış otomobilleri alarak yeniden toparlıyor ve herkesi hayran bırakacak şekilde yeniliyor. Bu tür değişimler yurt dışında olduğu gibi ülkemizde ilgi çekiyor.Büyük bir kazaya karışarak perte çıkan Mercedes ustalara emanet edildi. Ustalar ise tüm yetenekleri konuşturup, yoğun uğraşlar sonucunda aracı toparladı. Kazalı Mercedes öyle bir değişim geçirdi ki görenler gözlerine inanamadı...

Giriş Tarihi: 30.05.2020 16:55 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 16:58
  • 1
  • 139
Ustalar dağılmış Mercedes'i öyle bir hale getirdi ki! Hayran kaldılar...

Büyük bir kazaya karışan Mercedes marka araç adeta hurdaya dönmüştü. Ancak sanayiye götürülen araç, ustaların yoğun uğraşlarıyla yollara tekrar döndü.

  • 2
  • 139
Ustalar dağılmış Mercedes'i öyle bir hale getirdi ki! Hayran kaldılar...

O hurdanın tekrar eski haline döneceğini ummayanlar ise gördüklari karşısında şaşırdılar.

  • 3
  • 139
Ustalar dağılmış Mercedes'i öyle bir hale getirdi ki! Hayran kaldılar...
  • 4
  • 139
Ustalar dağılmış Mercedes'i öyle bir hale getirdi ki! Hayran kaldılar...
  • 5
  • 139
Ustalar dağılmış Mercedes'i öyle bir hale getirdi ki! Hayran kaldılar...