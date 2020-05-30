Ustalar dağılmış Mercedes'i öyle bir hale getirdi ki! Hayran kaldılar...

Bazı kişiler hurdaya çıkmış otomobilleri alarak yeniden toparlıyor ve herkesi hayran bırakacak şekilde yeniliyor. Bu tür değişimler yurt dışında olduğu gibi ülkemizde ilgi çekiyor.Büyük bir kazaya karışarak perte çıkan Mercedes ustalara emanet edildi. Ustalar ise tüm yetenekleri konuşturup, yoğun uğraşlar sonucunda aracı toparladı. Kazalı Mercedes öyle bir değişim geçirdi ki görenler gözlerine inanamadı...