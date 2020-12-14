14 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL dünya basınında büyük ilgi gördü

KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL dünya basınında büyük ilgi gördü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yerli otomobili GÜNSEL'in, MÜSİAD EXPO 2020'de küresel otomotiv piyasasının vitrinine çıkması dünya basınında büyük ses getirdi. Bosna Hersek, Kolombiya, Bolivya, Katar, Meksika ve Azerbaycan'ın yer aldığı birçok ülke medyasında GÜNSEL, "Türk Dünyasının Otomobili" olarak tanımlanarak büyük övgüler aldı.

İHA
Giriş Tarihi: 14.12.2020 16:45 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 16:52
  • 1
  • 15
KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL dünya basınında büyük ilgi gördü

KKTC'nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL, 18-21 Kasım tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen MÜSİAD EXPO 2020 Uluslararası Ticaret Fuarı'na katılarak dünya lansmanı da gerçekleştirmiş oldu. Bütün dikkatleri üzerine çeken GÜNSEL, birçok ülke basınında ses getirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL dünya basınında büyük ilgi gördü

Özellikle Latin Amerika ve Ortadoğu'da defalarca haberi yapılan GÜNSEL, aralarında Rusya, Bosna Hersek, Kolombiya, Bolivya, Katar, Meksika ve Azerbaycan'ın yer aldığı birçok ülke medyasında "Türk Dünyasının Otomobili" olarak tanımlanarak büyük övgüler aldı.

  • 3
  • 15
KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL dünya basınında büyük ilgi gördü

Rusya basını: "Deneyimle imkanına kavuştuğumuz GÜNSEL 0'dan 100 kilometreye 8 saniye gibi kısa bir sürede ulaşıyor."

Rus Federal Haber Ajansı Sputnik de Günsel'le ilgili geniş bir haber hazırladı. GÜNSEL'in 0'dan 100 kilometreye 8 saniye gibi kısa bir sürede ulaştığını vurgulayan Sputnik, aracın tasarımından da övgüyle söz etti. "GÜNSEL'in dış tasarımı modası geçmeyecek şekilde dizayn edilmiş" ifadesini kullanan Sputnik, "Dijital kadrana sahip olan GÜNSEL'in iç tasarımında yenilikçi ögeler bulunuyor" değerlendirmesini yaptı.

  • 4
  • 15
KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL dünya basınında büyük ilgi gördü

Bosna Hersek basını: "GÜNSEL, Akdeniz bölgesindeki en ekolojik adımlardan biri"

Bosna Hersek'in önemli haber ve içerik portallarından Klix.ba da GÜNSEL'e önemli bir yer ayırdı. GÜNSEL'in çevreci ve ekolojik yönlerine vurgu yapan Klix, "Çevre odaklı otomotiv mühendisliği, tasarımı ve yazılımı ile ön plana çıkan GÜNSEL, tamamen Kıbrıslı Türkler tarafından geliştirildi" ifadesini kullandı. "Dünyanın dört bir yanındaki iş adamları GÜNSEL'e ilgi duyuyor ve İstanbul'da doğrudan temas kurma fırsatı buldu" değerlendirmesini de yapan Klix, GÜNSEL'i, "Akdeniz bölgesindeki en ekolojik adımlardan biri olarak" tanımladı.

  • 5
  • 15
KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL dünya basınında büyük ilgi gördü

Azerbaycan basını: "Akdeniz'in Tesla'sı yola çıkmak için gün sayıyor"

Azerbaycan'da yayın yapan Kanal 8, GÜNSEL'i haberleştirirken "Akdeniz'in Tesla'sı yola çıkmak için gün sayıyor" başlığını kullandı. GÜNSEL'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yakın Doğu Üniversitesi tarafından hayata geçirildiği vurgulanan haberde, 'Cumhuriyet için en ilginç ve stratejik adımlardan biri' olarak tanımlandı. GÜNSEL B9'un mühendislik ve tasarım açısından büyük ilgi uyandırdığı aktarılan haberde, GÜNSEL'in komşu ülkelere ve Türk ülkelerine ihraç edilmesinin beklendiği belirtildi. Kanal 8'in yanı sıra Azerbaycan'da başta Gulistan olmak üzere gazete ve internet sitelerinde de GÜNSEL'e yer verildi.