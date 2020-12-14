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KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL dünya basınında büyük ilgi gördü
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yerli otomobili GÜNSEL'in, MÜSİAD EXPO 2020'de küresel otomotiv piyasasının vitrinine çıkması dünya basınında büyük ses getirdi. Bosna Hersek, Kolombiya, Bolivya, Katar, Meksika ve Azerbaycan'ın yer aldığı birçok ülke medyasında GÜNSEL, "Türk Dünyasının Otomobili" olarak tanımlanarak büyük övgüler aldı.
Giriş Tarihi: 14.12.2020 16:45 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 16:52
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