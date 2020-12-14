KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL dünya basınında büyük ilgi gördü

Bosna Hersek basını: "GÜNSEL, Akdeniz bölgesindeki en ekolojik adımlardan biri"

Bosna Hersek'in önemli haber ve içerik portallarından Klix.ba da GÜNSEL'e önemli bir yer ayırdı. GÜNSEL'in çevreci ve ekolojik yönlerine vurgu yapan Klix, "Çevre odaklı otomotiv mühendisliği, tasarımı ve yazılımı ile ön plana çıkan GÜNSEL, tamamen Kıbrıslı Türkler tarafından geliştirildi" ifadesini kullandı. "Dünyanın dört bir yanındaki iş adamları GÜNSEL'e ilgi duyuyor ve İstanbul'da doğrudan temas kurma fırsatı buldu" değerlendirmesini de yapan Klix, GÜNSEL'i, "Akdeniz bölgesindeki en ekolojik adımlardan biri olarak" tanımladı.