Hurda aracı öyle bir hale getirdiği görenler şaşırdı!

Aydınlı otomobil ustası hurdalıktan aldığı Murat 131 aracı öyle bir hale getirdi ki görenler şaştı kaldı. Uzun süre tamir işlemlerinin ardından aracın geldiği son hal sosyal medyadan da oldukça fazla beğeni aldı. İşte o değişim...