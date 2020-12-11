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Hurda aracı öyle bir hale getirdiği görenler şaşırdı!

Aydınlı otomobil ustası hurdalıktan aldığı Murat 131 aracı öyle bir hale getirdi ki görenler şaştı kaldı. Uzun süre tamir işlemlerinin ardından aracın geldiği son hal sosyal medyadan da oldukça fazla beğeni aldı. İşte o değişim...

Giriş Tarihi: 11.12.2020 22:05 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 22:07
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Hurda aracı öyle bir hale getirdiği görenler şaşırdı!

Otomobil tutkunlarının vazgeçileme hobi...

Hurdadan aldıkları araçları öyle bir değişimse sokuyorlar ki görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

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Hurda aracı öyle bir hale getirdiği görenler şaşırdı!

İşte o işlemlere uğramış iki otomobil... Son halleri sosyal medyada gündem oldu.

Şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz...

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Hurda aracı öyle bir hale getirdiği görenler şaşırdı!
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Hurda aracı öyle bir hale getirdiği görenler şaşırdı!
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Hurda aracı öyle bir hale getirdiği görenler şaşırdı!