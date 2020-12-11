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11 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Hurda aracı öyle bir hale getirdiği görenler şaşırdı!
Aydınlı
otomobil ustası hurdalıktan aldığı Murat 131 aracı öyle bir hale getirdi ki görenler şaştı kaldı. Uzun süre tamir işlemlerinin ardından aracın geldiği son hal sosyal medyadan da oldukça fazla beğeni aldı. İşte o değişim... Giriş Tarihi: 11.12.2020 22:05 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 22:07
Otomobil tutkunlarının vazgeçileme hobi...
Hurdadan aldıkları araçları öyle bir değişimse sokuyorlar ki görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte o işlemlere uğramış iki otomobil... Son halleri sosyal medyada gündem oldu.
Şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz...