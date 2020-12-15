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Hurda klasik araçları paha biçilmez hale getirdi! Otomobillerin son halleri görenleri şaşırttı

Hurda halinde bulduğu otomobilleri satın alarak baştan aşağı yenileyen Gökhan Yılmaz, 30'u aşkın araçtan oluşan bir koleksiyona sahip oldu. Desoto Diplomat (1951), Chevrolet Suburban (1957), Chevrolet İmpala (1965 ve 1966), Chevrolet Belair (1959) gibi klasik otomobillere sahip Yılmaz, hurdadan aldığı araçları paha biçilemez hale getirdi.

Giriş Tarihi: 15.12.2020 06:30 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 06:34
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Hurda klasik araçları paha biçilmez hale getirdi! Otomobillerin son halleri görenleri şaşırttı

Yalova'da özel bir şirkette çalışan Gökhan Yılmaz, hobi olarak klasik otomobillere merak saldı. 2005 senesinden itibaren Taşköprü Sanayi Sitesi'ndeki yerinde araçların tadilatlarını yapmaya başlayan Yılmaz, 20'ye yakın otomobili baştan aşağı yeniledi.

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Hurda klasik araçları paha biçilmez hale getirdi! Otomobillerin son halleri görenleri şaşırttı

30'a yakın klasik otomobili olduğunu anlatan Yılmaz, bunlardan 12'sini trafiğe çıkardığını ifade etti.

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Hurda klasik araçları paha biçilmez hale getirdi! Otomobillerin son halleri görenleri şaşırttı

Desoto Diplomat (1951), Chevrolet Suburban (1957), Chevrolet İmpala (1965 ve 1966), Chevrolet Belair (1959) gibi klasik otomobillere sahip Yılmaz, çocukluğunda dedesinin otomobiline duyduğu ilgiyle tutkusunun başladığını belirtti.

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Hurda klasik araçları paha biçilmez hale getirdi! Otomobillerin son halleri görenleri şaşırttı

Zaman içinde kendisini klasik otomobilde geliştirdiğini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

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Hurda klasik araçları paha biçilmez hale getirdi! Otomobillerin son halleri görenleri şaşırttı

"Hem teknik olarak bilgilerim arttı hem biraz daha yıllar geçtikçe hem eskiye olan da merakım vardı, bunların hepsi birleşince artık klasik otomobil merakı çok üst noktaya çıkmış oldu. İlk başlarda biraz zorlandık, zorlanıyorduk. Bunla uğraşmasını da bilmiyorduk ama sonra doğru arabaya, doğru para harcamaya başladık. Seçerek arabaları yapmaya başladık. Böyle olunca da tabi kaliteli iş çıkmaya başladı."