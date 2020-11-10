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10 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Kasım ayı sıfır otomobil kampanyaları: 49 bin 900 liradan başlıyor! İşte marka marka sıfır araba fiyatları Kasım ayı sıfır otomobil kampanyaları: 49 bin 900 liradan başlıyor! İşte marka marka sıfır araba fiyatları Kasım ayı sıfır otomobil kampanyaları: 49 bin 900 liradan başlıyor! İşte marka marka sıfır araba fiyatları... Otomobil devleri fiyatların aşırı yükselmesi nedeniyle vade yaparak kredi kullandırmaya başladı. İşte sıfır araç almak isteyenlerin merakla beklediği o liste... Giriş Tarihi: 10.11.2020 10:25 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 10:27
Otomotiv şirketleri kampanya yaparak satışlarını hızlandırmayı hedefliyor. Hürriyet'in haberine göre; Fiyatların aşırı yükselmesiyle birlikte otomobil de bulunamamasından kaynaklı olarak markalar kendi bünyelerinde krediler oluşturmaya başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR İŞTE MARKALARIN SIFIR OTOMOBİL KAMPANYALARI: Citroen Berlingo Kombi modelinde 25.000 TL 12 Ay 0% faiz kampanyası bulunuyor. C5 Aircross SUV modelinde 100.000 TL 15 ay 0,99% faiz kampanyası sunuluyor. Ford Ford Fiesta, Ecosport, Focus Trend X Benzinli, Focus Titanium, S-Max ve Galaxy model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 60.000 TL, 24 ay, %0,991 faiz - Yeni Ford Kuga model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 240.000 TL, 24 ay, %1,092 faiz - Yepyeni Ford Puma model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 120.000 TL, 24 ay, %0,993 faiz imkanı sunuluyor. Honda Honda Civic modellerinde Kasım ayı boyunca yüzde 0.68 oranında faizle 12 ay vadeli 60 bin lira kredi imkanı.