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Haberler Galeri Dikkat! Bu ışığın ne anlama geldiğini çoğu kimse bilmiyor! Eğer aracınızda bu sinyal yanıyorsa...

Dikkat! Bu ışığın ne anlama geldiğini çoğu kimse bilmiyor! Eğer aracınızda bu sinyal yanıyorsa...

Dikkat! Bu ışığın ne anlama geldiğini çoğu kimse bilmiyor! Eğer aracınızda bu sinyal yanıyorsa... Otomobiller birçok kişi için günlük hayatın vazgeçilmezlerinden biri. Her gün milyonlarca kişi evine, işine gitmek, bazen de seyahat etmek için otomobil kullanıyor. Peki otomobillerimizdeki uyarı lambalarının ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Birçoğumuzun önemsiz sanıp dikkate almadığı o uyarılar otomobiliniz için hayati önem taşıyabilir! Her gün araç kullanan milyonlarca sürücü belki de bu işaretlerin ne anlama geldiğini bilmiyor.

Giriş Tarihi: 10.11.2020 11:41 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 11:46
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Dikkat! Bu ışığın ne anlama geldiğini çoğu kimse bilmiyor! Eğer aracınızda bu sinyal yanıyorsa...

Otomobiller birçok kişi için günlük hayatın vazgeçilmezlerinden biri. Her gün milyonlarca kişi evine, işine gitmek, bazen de seyahat etmek için otomobil kullanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dikkat! Bu ışığın ne anlama geldiğini çoğu kimse bilmiyor! Eğer aracınızda bu sinyal yanıyorsa...

Peki otomobillerimizdeki uyarı lambalarının ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Birçoğumuzun önemsiz sanıp dikkate almadığı o uyarılar otomobiliniz için hayati önem taşıyabilir! Her gün araç kullanan milyonlarca sürücü belki de bu işaretlerin ne anlama geldiğini bilmiyor.

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Dikkat! Bu ışığın ne anlama geldiğini çoğu kimse bilmiyor! Eğer aracınızda bu sinyal yanıyorsa...

İşte ikaz lambaları ve anlamları...

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Dikkat! Bu ışığın ne anlama geldiğini çoğu kimse bilmiyor! Eğer aracınızda bu sinyal yanıyorsa...

1. ÖN SİS FARLARINIZ AÇIK KALDIĞINDA EKRANDA YANAN UYARI IŞIĞIDIR

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Dikkat! Bu ışığın ne anlama geldiğini çoğu kimse bilmiyor! Eğer aracınızda bu sinyal yanıyorsa...

2. DİREKSİYON SİSTEMİNDE VAR OLAN BİR ARIZANIN UYARISI ANLAMINA GELMEKTEDİR