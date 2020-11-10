İkinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? İkinci el araç fiyatlarında yeni tedbir!

BİZİM İÇİN DE SÜRPRİZ OLDU

Konuyla ilgili yenisafak.com'a konuşan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, ''Bizim için de sürpriz bir gündem maddesi oldu. Tabi bu yönde İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği olarak bir düşüncemiz vardı ancak olgunlaşmamıştı. O yüzden de kamuoyu ile paylaşmamıştık. Burada önemli olan nokta şu: Bu uygulama ile ne amaçlanıyor. İkinci el araçlarının fiyatlarının stabil hale getirilmesi mi?, yoksa tüketicinin lüks araca erişim noktasında yaşadığı zorluğun ortadan kaldırılması mı?. Bunu öğrenmek lazım.'' diye konuştu.