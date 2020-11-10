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10 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri İkinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? İkinci el araç fiyatlarında yeni tedbir! İkinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? İkinci el araç fiyatlarında yeni tedbir! İkinci el araç fiyatları ne zaman düşecek?Pandemi sürecinde birçok otomobil firması piyasaya sıfır araç sürmekte zorlandı. Sıfır araçların piyasada az bulunmasından dolayı, durumu kendi lehine çevirerek fiyatları tavana çeken ikinci el araç piyasasında yeni düzenlemeler geliyor. Yüzde 100 fiyat artışının yaşandığı ikinci el araç piyasasına yönelik müdahale gündemde. Giriş Tarihi: 10.11.2020 08:45 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 08:54
İkinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? İkinci el araç fiyatlarında yeni tedbir!
Koronavirüs salgınıyla birlikte sıfır araç tarafında ortaya çıkan tedarik sıkıntısının yanı sıra geçtiğimiz aylarda yapılan ÖTV düzenlemesi ile döviz kurlarının da etkisiyle yükselen fiyatlar, araç alacak vatandaşı ikinci el araç piyasasına yönlendirince 7 ay önce 70 bin TL'ye satılan ikinci el bir aracın fiyatı 120 bin TL'ye kadar çıktı. GALERİ DEVAM EDİYOR
İkinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? İkinci el araç fiyatlarında yeni tedbir!
İkinci el tarafında aşırı oranda yükselen fiyatların perde arkasında ise sadece sıfır araç tarafında ortaya çıkan sıkıntılar yer almıyor. Araç piyasasında ortaya çıkan havayı kendi lehine çevirmek isteyen kimi fırsatçıların manipülatif yönlendirmeleri ile de yükselen ikinci el araç fiyatlarına yönelik sektör temsilcileri ise yakın zamanda yüzde 10 oranında bir artış daha bekliyor.
İkinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? İkinci el araç fiyatlarında yeni tedbir!
İTHALAT TEDBİRİ GÜNDEMDE Öte yandan ikinci el araç piyasasında ortaya çıkan ve sürekli artış eğilimi gösteren fiyatlara yönelik alınacak tedbirler hükümetin de ajandasına girdi. Geçtiğimiz günlerde öne sürülen bir iddiaya göre; ikinci el araç piyasasına yönelik aralarında ithalatın da yapılmasının yer aldığı bir takım tedbirler gündemde..
İkinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? İkinci el araç fiyatlarında yeni tedbir!
BİZİM İÇİN DE SÜRPRİZ OLDU Konuyla ilgili yenisafak.com'a konuşan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, ''Bizim için de sürpriz bir gündem maddesi oldu. Tabi bu yönde İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği olarak bir düşüncemiz vardı ancak olgunlaşmamıştı. O yüzden de kamuoyu ile paylaşmamıştık. Burada önemli olan nokta şu: Bu uygulama ile ne amaçlanıyor. İkinci el araçlarının fiyatlarının stabil hale getirilmesi mi?, yoksa tüketicinin lüks araca erişim noktasında yaşadığı zorluğun ortadan kaldırılması mı?. Bunu öğrenmek lazım.'' diye konuştu.
İkinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? İkinci el araç fiyatlarında yeni tedbir!
ARAÇ ÇÖPLÜĞÜNE DÖNÜŞMEYELİM Atılacak ithalat adımının da doğru bir şekilde hayata geçirilmesinin çok önemli olduğunun altını çizen Ertemel, ''O yüzden bu sürecin detaylarının iç dinamikleri de oynatmadan iyice olgunlaştırılması lazım. gerekiyor. Yani neyin ithal edilmesi gerektiği iyi tespit edilmeli. Burada kalkıp Avrupa'nın kullanmadığı araçları getirip Türkiye'yi de bir araba çöplüğüne dönüştürmemek lazım. Bu bizim isteyeceğimiz en son şey olur.''