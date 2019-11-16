İşte ikinci el otomobil fiyatlarında hafta sonu fırsatları! İstanbul'da oto pazarları nerede? İkinci el otomobil satışları hafta sonu büyük hız kazanıyor. Her geçen gün artan fiyatlar, yıl sonlarında biraz aha düşüyor. Sıfır otomobil kampanyaları nedeniyle ikinci el fiyatları düşse de, bu yıl beklenen düşüş yaşanmadı. Satışlar durgun olsa da, hafta sonu oto pazarları oldukça kalabalık oluyor. Pazarlıklar kıran kırana sürerken, internet üzerinde de araç alım-satımları gerçekleştiriliyor. Birçok vatandaş 50 bin TL otomobil arıyor. Biz de sizler için düşünülecek seçenekleri derledik. Peki, İstanbul'da oto pazarları nerede? İşte 50 bin TL altı alınabilecek otomobil ve SUV seçenekleri... Giriş Tarihi: 16.11.2019 17:24 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 17:37
İkinci el otomobil satın almak isteyen vatandaşlar hafta sonunun gelmesiyle otomobil satış yerlerine akın ediyor. Birçok galeriyi ziyaret eden vatandaşların en uğrak yerleri ise hiç kuşkusuz semtlerine yakın oto pazarları oluyor. Satıcılar müşteri, alıcılar araç arıyor. Kıran kırana pazarlıklar yaşanırken, kimi mutlu, kimi mutsuz olarak evinin yolunu tutuyor. İkinci el satanlar alıcıların düşük tekliflerinden, almak isteyenler ise yüksek fiyatlardan şikayetçi. Bu yıl, önceki yıllara oranla ikinci el satışları daha durgun geçiyor. Bunun nedeni ÖTV indiriminin olmaması nedeniyle düşmeyen ikinci el araç fiyatları olarak gösteriliyor. Sizler için ikinci el uygun fiyatlı araç seçenekleri ve otomobil pazar yerlerini derledik. İşte detaylar...
FİYATLAR NEDEN YÜKSEK?
Sıfır araçlar ile 2. el araçlar arasındaki fiyat farkının yüzde
düşeceğini belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret Meclis Üyesi 20'lere Batı, "Genelde Türkiye'de Kasım ve Aralık ayları yaklaştığında ikinci el ve sıfır sektörlerinde yıl sonu indirimleri beklenir ve daha düşük fiyatlar olacağı tahmin edilir. Fakat bu yıl bunun tersi oluyor" dedi. Batı, şunları söyledi: Fahrettin
Şu anda ikinci el araç ile sıfır araç arasındaki makas gittikçe daralıyor. Bu yükseliş yine de devam edecek. Makastaki fark yüzde 20'ye varana kadar, yani bir yaşındaki araç ile sıfır aracın yaklaşık fiyat farkı yüzde 15 ile 20 arasına gelene kadar bu devam edecek. Bu artışı bazı markalar tamamladı. Özellikle SUV grubunda ve fiyatı 200 ile 300 bin TL'nin üzerindeki araçlarda sıfır ile ikinci el arasındaki makasın tamamlanması için bir müddet daha artış olacak."
Günlük kullanılan, sıradan bir aracın artık bir ev fiyatına satıldığına dikkat çeken TOBB Ticaret Meclisi Üyesi Batı, "Sıfır ve ikinci el araçlar arasındaki fiyat farkı açıldıkça vatandaş araç alamayacak. Eskiden çok yaşardık, ülkemizde vatandaşlar bir bayiyi ziyaret ederlerdi. O sırada heveslenip, kredilerin de 0,90, 1 ya da 1,10 oranında olmasına güvenerek 'Hadi arabamızı yenileyelim' diyorlardı.
Arabaların değerleri çok düşüktü. Şimdi insanlar sıfır aldıkları, ya da 1-2 yaşında aldıkları aracı minimum 3 ile 5 yıl arasında kullanacakmış gibi alması gerekiyor. Bir aracı uzun soluklu almalıyız. Artık ikide bir araç değiştirme devri geçti. Çünkü sıradan bir aracın değeri bir daire parasına geldi.