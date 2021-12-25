İşte 2022 Opel Astra Sports Tourer | İşte motor ve donanım özellikleri…

2022 Opel Astra Sports Tourer tanıtıldı. Almanlardan Fransız PSA Grubuna geçen Opel, yepyeni bir tasarım diliyle operasyona soktuğu Astra'nın station wagon modelini dünyaya tanıttı. Güçlü tasarıma sahip olan Opel Astra Sports Tourer'in motor ve donanım özellikleri de paylaşıldı. Otomobil dünyasında bir ilki de barındıran Opel Astra Sports Tourer büyük ilgi gerecek gibi. Peki, Opel Astra Sports Tourer'de neler yer alıyor? İç mekânda hangi detaylar var? İç genişliği ve bagaj hacmi nasıl? İşte son dakika otomobil haberinin tüm ayrıntıları…