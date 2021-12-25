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İşte 2022 Opel Astra Sports Tourer | İşte motor ve donanım özellikleri…

2022 Opel Astra Sports Tourer tanıtıldı. Almanlardan Fransız PSA Grubuna geçen Opel, yepyeni bir tasarım diliyle operasyona soktuğu Astra'nın station wagon modelini dünyaya tanıttı. Güçlü tasarıma sahip olan Opel Astra Sports Tourer'in motor ve donanım özellikleri de paylaşıldı. Otomobil dünyasında bir ilki de barındıran Opel Astra Sports Tourer büyük ilgi gerecek gibi. Peki, Opel Astra Sports Tourer'de neler yer alıyor? İç mekânda hangi detaylar var? İç genişliği ve bagaj hacmi nasıl? İşte son dakika otomobil haberinin tüm ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 25.12.2021 20:51 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 20:58
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İşte 2022 Opel Astra Sports Tourer | İşte motor ve donanım özellikleri…

PSA Grubun elinde yeniden hayat bulan ve Alman mühendislerinin de dokunuşuna sahip ve bir zamanların Almanı OPEL yeniliğe devam ediyor. Her geçen gün her yeni tasarımıyla alışılmış kalıbın dışına çıkan OPEL son bombasın patlattı ve İşte 2022 Opel Astra Sports Tourer'i resmen tanıttı.

İşte yeni Opel Astra Sports Tourer'den tüm dertaylar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte 2022 Opel Astra Sports Tourer | İşte motor ve donanım özellikleri…

Opel, eylül ayında dünya tanıtımını yaptığı yeni nesil Astra Hatchback'in ardından yeni station wagon versiyonu Astra Sports Tourer'ı da otomobil dünyasına duyurdu.

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İşte 2022 Opel Astra Sports Tourer | İşte motor ve donanım özellikleri…

Yeni versiyon, iki farklı güç seviyesine sahip şarj edilebilir hibrit versiyonuyla Alman otomobil üreticisinin ilk elektrikli güç ünitesine sahip station wagon modeli olma özelliğini taşıyacak.

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İşte 2022 Opel Astra Sports Tourer | İşte motor ve donanım özellikleri…

Yeni model, 60 yıl önce atası Opel Kadett Caravan ile başlayan başarılı kompakt station wagon geçmişinin izlerini bugünün modern teknolojileri ve çizgileri ile birleştiriyor.

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İşte 2022 Opel Astra Sports Tourer | İşte motor ve donanım özellikleri…

Opel Üst Yöneticisi (CEO) Uwe Hochgeschurt, markanın bu yeni model ile birlikte fark yaratacağını belirterek, "Yeni Astra Sports Tourer elektrikli, dijital ve heyecan verici tasarımıyla yeni bir çağın çok yönlü aracı olarak öne çıkıyor. Uzun süredir devam eden kompakt station wagon geleneğimizi, şarj edilebilir hibrit teknolojisi gibi yeniliklerle geleceğe taşıyoruz. Etkileyici görünümüyle Sports Tourer'in Opel'e yeni müşteriler kazandıracağından eminiz." ifadelerini kullandı.