İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Dolandırılma vakaları arttı!

İkinci el araçlarda kilometre düşürme, kazasını ve hasarını gizleme gibi dolandırıcılıkların önüne geçmek için yapılan ekspertiz raporu düzenlemesinde, 'merdiven altı eksperler'e dikkat edilmesi gerekiyor. Birbiriyle anlaşan bazı galerici ve eksperler, hasarı gizleyip rapor düzenleyebiliyor, bu nedenle mağduriyetler oluşuyor. Olayın hukuki boyutunu anlatan avukat Erdal Ergör, "Tüketici bu şekilde mağdur edildiyse yasal haklarını aramak için ilk olarak satıcıya sonrasında eksper servisine ihtarnameyle bildirimde bulunarak, zararının giderilmesini isteyebilir. Zararın giderilmemesi durumunda Tüketici Mahkemesi'nde dava açılabilir" dedi.

Giriş Tarihi: 04.07.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 09:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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