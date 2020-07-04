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İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Dolandırılma vakaları arttı!

İkinci el araçlarda kilometre düşürme, kazasını ve hasarını gizleme gibi dolandırıcılıkların önüne geçmek için yapılan ekspertiz raporu düzenlemesinde, 'merdiven altı eksperler'e dikkat edilmesi gerekiyor. Birbiriyle anlaşan bazı galerici ve eksperler, hasarı gizleyip rapor düzenleyebiliyor, bu nedenle mağduriyetler oluşuyor. Olayın hukuki boyutunu anlatan avukat Erdal Ergör, "Tüketici bu şekilde mağdur edildiyse yasal haklarını aramak için ilk olarak satıcıya sonrasında eksper servisine ihtarnameyle bildirimde bulunarak, zararının giderilmesini isteyebilir. Zararın giderilmemesi durumunda Tüketici Mahkemesi'nde dava açılabilir" dedi.

Giriş Tarihi: 04.07.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 09:24
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İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Dolandırılma vakaları arttı!

İkinci el otomobilde son günlerde hareketlilik yaşanıyor. Pazara gelen araçlar, kısa sürede alıcı buluyor. Fiyatlardaki artış ivmesi ise, yukarı doğru çıkıyor. Hareketlilik sürerken, sektörde yaşanan bazı olumsuzluklar da dikkat çekiyor. İkinci el araçlarda kilometre düşürme, kazasını ve hasarını gizleme gibi dolandırıcılıkların önüne geçmek için yapılan ekspertiz raporu, bazen beklendiği gibi çıkmıyor. Birbiriyle anlaşan bazı galerici ve eksperler, hasarı gizleyerek rapor düzenleyebiliyor. Merdiven altı eksperler, mağduriyet oluşturuyor.

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İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Dolandırılma vakaları arttı!

Sektör temsilcilerinden kurumsal bir firmada görevli oto ekspertizi Aykut Çayakar (30), belgeli kişilere araçların gösterilmesi vurgusunu yaptı. Sektörde yaşanan olaylardan bahseden Çayakar, "Herkes bahsediyor bu tür olaylardan. Kişi, 'X' bir ekspertize gidiyor, aracını gösteriyor.

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İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Dolandırılma vakaları arttı!

Sonra başka 'X' bir ekspertize gidiyor aracını gösteriyor. 'İlkinde yazılmayanlar, neden ikincisinde yazıldı. İlkinde hiçbir şey yok dendi, neden ikinci ekspertizde birçok sorun çıktı' gibi olaylar yaşanıyor. Kafalarda soru işaretleri oluşuyor. Acaba aracı satan galerici ise ekspertizle mi anlaştı, yoksa eksperi mi tanıyorlar gibi soru işaretleri oluyor kişinin kafasında.

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İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Dolandırılma vakaları arttı!

Benim tavsiye edeceğim konu; TSE belgesi, hizmet yeterlilik belgesi olan bir ekspertize götürsünler araçlarını vatandaşlarımız. Burada çalışan ustaların hepsi belgeli insanlar olacaktır. Raporları garantili olurlar. Kurumsal firmalar verdikleri raporların arkasında durur. Yarın telefon açtığınızda muhatap bulabilirsiniz" diye konuştu.

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İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Dolandırılma vakaları arttı!

İKİ PARÇA BOYA DENİRKEN, TAVANIN DEĞİŞTİRİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşadıkları rapor farklılıklarından bahseden Aykut Çayakar, "Aracın hava yastığıyla ilgili orijinal yazıyor. Bize geldiğinde hava yastığının değiştiğini ya da tamir edildiğini görebiliyoruz. 'Motorda bir şey yok' deniyor, sorunları bulabiliyoruz. Boyada ise lokal deniyor tam boyalı çıkıyor. 'Değişen yok' deniyor değişmiş parçaları görüyoruz. Müşteriler bunlarla karşılaşınca çok şaşırıyor. Müşteri 6- 8 ay kullanıyor, satmaya gelince bu sorunlar ortaya çıkınca şok geçiriyor" dedi.