Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
05 Temmuz 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Banka MTV taksit kampanyaları 2020 | Hangi banka kaç taksit yapıyor? Banka MTV taksit kampanyaları 2020 | Hangi banka kaç taksit yapıyor? Motorlu Taşıtlar Vergisi için bankalar, araç sürücülerine MTV tutarları üzeriden vade farksız kredi kartına taksit imkanı getirdi. Peki hangi banka MTV ödemeleri için kaç taksit imkanı sağlıyor? İşte merakla beklenen sorunun yanıtı... Giriş Tarihi: 05.07.2020 08:14 Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 08:16
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksit ödemeleri Temmuz ayı itibarıyla başlıyor. Tüm araç sahipleri bu ödemeleri yapması gerekiyor. İnternet üzerinden yapılan ödemelerde bankalar araç sahiplerine kolaylık sağlıyor ve taksit imkanı sunuyor.
İşte taksit imkanı veren bankalar: GALERİ DEVAM EDİYOR ZİRAAT BANKASI Kampanya 1-31 Temmuz 2020 tarihleri için geçerli olacak. Bu tarihler arasında Ziraat Mobil, İnternet Şube, ATM, www.gib.gov.tr kanalları üzerinden Bankkart ve Bankkart Başak'ın kredi kartı özelliği ile yapılacak MTV ödemelerinde 100 TL ve üzerindeki işlemler 3 taksite bölünebilecek. HALKBANK 1 -31 Temmuz tarihleri arasında Halkbank İnternet Şubesi'nden, Halkbank Mobil, Halkbank Dialog'dan ya da gib.gov.tr'den gerçekleştirilecek MTV ödemeleri 3 taksit olarak gerçekleşecek. VAKIFBANK VakıfBank Worldcard ile 1-31 Temmuz 2020 tarihleri arasında banka kanallarından yapılacak MTV ödemelerine işlem anında faizsiz 3 taksit yapılabilecek. gib.gov.tr üzerinden yapılacak MTV ödemeleri ekstreye faizsiz 2 taksit olarak yansıtılacak. GARANTİ BBVA BonusFlaş, Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet, 444 0 333 Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi, Garanti BBVA ATM'leri ve garantibbva.com.tr'den yapılan tüm Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı sunulacak. Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi ivd.gib.gov.tr 'de ödeme seçeneklerinden, Mobil Ödeme altında GarantiPay seçilip kart bilgileri girmeden yapılan ödemelere ücretsiz 3 taksit, ödeme seçeneklerinden kredi kartı seçilip kart bilgileri girilerek yapılan ödemelere ücretsiz 2 taksit fırsatı sunulacak.