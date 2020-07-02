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Haberler Galeri En ucuz sıfır araba fiyatları 2020 | Sıfır otomobil alacaklar dikkat! Bu liste tam size göre

En ucuz sıfır araba fiyatları 2020 | Sıfır otomobil alacaklar dikkat! Bu liste tam size göre

Corona virüs sürecinde birçok otomotiv firması sıfır araçlarında, önemli kampanyalar düzenledi. Vatandaşlar internette en ucuz sıfır araba fiyatlarını araştırıyor. Peki hangi markanın hangi model otomobilinin fiyatını ne kadar? İşte sıfır otomobil alacakları yakından ilgilendiren o liste...

Giriş Tarihi: 02.07.2020 10:45 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 10:55
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En ucuz sıfır araba fiyatları 2020 | Sıfır otomobil alacaklar dikkat! Bu liste tam size göre

Temmuz ayının gelmesiyle birlikte otomobil firmalarından bazıları fiyat değişikliğine gitti. Koronavirüs nedeniyle üretimleri sekteye uğrayan firmalar otomobil yetiştirmek için fabrikalarını yeniden faaliyete geçirdi.

İŞTE TÜRKİYE'DE SATILAN EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER

GALERİ DEVAM EDİYOR
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En ucuz sıfır araba fiyatları 2020 | Sıfır otomobil alacaklar dikkat! Bu liste tam size göre

Alfa Romeo Giulietta 244.900 lira

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En ucuz sıfır araba fiyatları 2020 | Sıfır otomobil alacaklar dikkat! Bu liste tam size göre

Audi A3 Sportback 289.000 lira

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En ucuz sıfır araba fiyatları 2020 | Sıfır otomobil alacaklar dikkat! Bu liste tam size göre

Citroen C-Elysee 145.000 lira

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En ucuz sıfır araba fiyatları 2020 | Sıfır otomobil alacaklar dikkat! Bu liste tam size göre

Dacia Logan MCV 116.500 lira