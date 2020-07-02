En ucuz sıfır araba fiyatları 2020 | Sıfır otomobil alacaklar dikkat! Bu liste tam size göre

Corona virüs sürecinde birçok otomotiv firması sıfır araçlarında, önemli kampanyalar düzenledi. Vatandaşlar internette en ucuz sıfır araba fiyatlarını araştırıyor. Peki hangi markanın hangi model otomobilinin fiyatını ne kadar? İşte sıfır otomobil alacakları yakından ilgilendiren o liste...

Giriş Tarihi: 02.07.2020 10:45 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 10:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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