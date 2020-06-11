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İkinci el araç alacaklar dikkat! Uzmanlar uyardı: Bunu sakın unutmayın

Yazın gelmesi, koronavirüs sürecinde yeni normale geçilmesi ve kamu bankalarının kampanyalarıyla ikinci el araç piyasası hareketlenmeye, fiyatları bir gecede yükselten fırsatçılar da piyasada yerlerini almaya başladı. Uzmanlar, vatandaşları mağdur duruma düşmemek için kaparo verirken yazılı sözleşme yapmaları, ödemelerini banka üzerinden gerçekleştirmeleri uyarılarında bulundular. Uzmanlar, "Elden verilen para daima riskli olur" dediler.

Giriş Tarihi: 11.06.2020 11:01 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 11:04
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İkinci el araç alacaklar dikkat! Uzmanlar uyardı: Bunu sakın unutmayın GALERİ DEVAM EDİYOR

Kaparo aldıkları halde, halde bir gecede araç fiyatını yükselten fırsatçılar tüketicileri mağdur ediyor. Araba almak isteyenlerin bu süreçte en çok dikkat etmesi gereken verdiği kaparo ile satıcı arasındaki anlaşmayı belgelemek olması gerekiyor.

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İkinci el araç alacaklar dikkat! Uzmanlar uyardı: Bunu sakın unutmayın

Kaparo banka üzerinden gönderilmeli ve alıcı ile satıcı arasında araç teslimi noterde tamamlanana kadar bir sözleşme yapılması gerekiyor. Bu durum kaparo aldığı halde araç fiyatını yükselten fırsatçılara karşı, yazılı belge niteliği haline geliyor.

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İkinci el araç alacaklar dikkat! Uzmanlar uyardı: Bunu sakın unutmayın

Ama tüketicilerin hakları sadece bununla sınırlı değil, avukat Aybars Karakırık, elden yapılan belirli miktardaki kaparo ödemeleri konusunda ispatın mümkün olduğunu belirterek, "2020 yılı için 4480 liranın altı ödemeler tanıkla ispatlanabilir" diyor.

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İkinci el araç alacaklar dikkat! Uzmanlar uyardı: Bunu sakın unutmayın

"MUTLAKA SÖZLEŞMELERİNİ YAZILI YAPSINLAR VE EMİN OLMADAN KİMSEYE KAPARO VERMESİNLER"
İkinci el araç alırken, fiyatlardaki oynamalar nedeniyle tüketicilerin haklarını anlatan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, şunları söyledi:

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İkinci el araç alacaklar dikkat! Uzmanlar uyardı: Bunu sakın unutmayın

"Vatandaşlar dikkatli olmalılar. Her şeyden önce ikinci el araç alırken dolandırılan konuma düşmemek için alışveriş yapmadan önce çok dikkatli ve ince inceleyerek karar vermeliler. İnternette gördüğü her reklama aldanmamalılar. İkinci el piyasasında otomobil satışları genellikle internet üzerinden yapılıyor. 80 bin liralık araca 68 bin lira fiyat koyup dolandıranlar olduğu gibi, kaparo almasına rağmen, aldığı bedeli iade etmeden veya iade ederek vazgeçip fiyat artıranlar da olabiliyor. Bununla ilgili tüketicilere birinci tavsiyem mutlaka sözleşmelerini yazılı yapsınlar ve emin olmadan kimseye kaparo vermesinler. 60 bin liraya anlaştığı aracı 2 gün sonra teslim almaya gittiğinde 'satmaktan caydım' diyorsa orada tüketiciye karşı bir haksız fiil vardır. Bundan dolayı uğradığı zararı hukuk yollarıyla tüketicinin talep edebilmesi açısından mutlaka yazılı sözleşme gerekir. Bedel öderken de banka üzerinden ödemesinde fayda vardır ki kayıtlara geçsin. Elden verilen para daima riskli olur. Bunu kanıtlamak çok zordur. Ayrıca günümüzde en çok yaptığı hata tüketicinin alışveriş yapacağı kişi ile telefonla görüşmesidir. Bu görüşmeleri telefonla yapsa bile whatsapp gibi, e-posta gibi kalıcı veri saklayıcılarıyla da tekrar ederse onu belgelemek kolay olacak. Ve daha sonra uğradığı zararın tazmini için de hak ararken bu deliller, belgeler yazılı olarak ortaya konulabileceği için haklılığını kanıtlayabilecektir."