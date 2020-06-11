İkinci el araç alacaklar dikkat! Uzmanlar uyardı: Bunu sakın unutmayın

"Vatandaşlar dikkatli olmalılar. Her şeyden önce ikinci el araç alırken dolandırılan konuma düşmemek için alışveriş yapmadan önce çok dikkatli ve ince inceleyerek karar vermeliler. İnternette gördüğü her reklama aldanmamalılar. İkinci el piyasasında otomobil satışları genellikle internet üzerinden yapılıyor. 80 bin liralık araca 68 bin lira fiyat koyup dolandıranlar olduğu gibi, kaparo almasına rağmen, aldığı bedeli iade etmeden veya iade ederek vazgeçip fiyat artıranlar da olabiliyor. Bununla ilgili tüketicilere birinci tavsiyem mutlaka sözleşmelerini yazılı yapsınlar ve emin olmadan kimseye kaparo vermesinler. 60 bin liraya anlaştığı aracı 2 gün sonra teslim almaya gittiğinde 'satmaktan caydım' diyorsa orada tüketiciye karşı bir haksız fiil vardır. Bundan dolayı uğradığı zararı hukuk yollarıyla tüketicinin talep edebilmesi açısından mutlaka yazılı sözleşme gerekir. Bedel öderken de banka üzerinden ödemesinde fayda vardır ki kayıtlara geçsin. Elden verilen para daima riskli olur. Bunu kanıtlamak çok zordur. Ayrıca günümüzde en çok yaptığı hata tüketicinin alışveriş yapacağı kişi ile telefonla görüşmesidir. Bu görüşmeleri telefonla yapsa bile whatsapp gibi, e-posta gibi kalıcı veri saklayıcılarıyla da tekrar ederse onu belgelemek kolay olacak. Ve daha sonra uğradığı zararın tazmini için de hak ararken bu deliller, belgeler yazılı olarak ortaya konulabileceği için haklılığını kanıtlayabilecektir."