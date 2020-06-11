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İkinci el araç alacaklar dikkat! Uzmanlar uyardı: Bunu sakın unutmayın
Yazın gelmesi, koronavirüs sürecinde yeni normale geçilmesi ve kamu bankalarının kampanyalarıyla ikinci el araç piyasası hareketlenmeye, fiyatları bir gecede yükselten fırsatçılar da piyasada yerlerini almaya başladı. Uzmanlar, vatandaşları mağdur duruma düşmemek için kaparo verirken yazılı sözleşme yapmaları, ödemelerini banka üzerinden gerçekleştirmeleri uyarılarında bulundular. Uzmanlar, "Elden verilen para daima riskli olur" dediler.
Giriş Tarihi: 11.06.2020 11:01 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 11:04
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