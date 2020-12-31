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31 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri 1974 model Toros arabasını öyle bir hale getirdi ki... Yolda görenler gözlerine inanamadı 1974 model Toros arabasını öyle bir hale getirdi ki... Yolda görenler gözlerine inanamadı
Antalya'da hurdacıdan aldığı 1974 model Toros marka otomobili öyle bir hale getirdi ki görenler gözlerine inanamadı. Trafik polisleri araç sahibine 2 bin 605 lira ceza uygularken, trafikten menedilen araç, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.
Giriş Tarihi: 31.12.2020 08:08 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 08:09
ANTALYA'da hurdacıdan aldığı otomobili, iddia üzerine 11 bin okey taşıyla kaplayıp test sürüşü yapan Murat Tokmak'a, 2 bin 605 lira ceza yazıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Antalya'da daha önce tavanını kestiği araca yaptığı havuza girerek, daha sonra da başka bir aracın bagaj kısmında mangal yaparak trafikte seyreden, son olarak da koltuktan yaptığı motosiklet ile caddelerde gezen oto aksesuarcısı Murat Tokmak, bu kez hurdacıdan aldığı otomobili 11 bin okey taşıyla kapladı.
Otomobilin üzerine de okey ıstakalarını koyan Tokmak, iş yeri önünde test sürüşü gerçekleştirdi. Trafikteki diğer sürücüler ve çevredekiler okey taşlarıyla kaplı aracı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise, Murat Tokmak'a 2 bin 605 lira ceza uyguladı. Trafikten menedilen araç, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.
TOPLAM 11 BİN LİRAYA MALOLDU Murat Tokmak, okey oynarken girdiği iddia üzerine otomobili okey taşlarıyla kapladığını anlatıp, "Sözümü tuttum" dedi.