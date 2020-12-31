1974 model Toros arabasını öyle bir hale getirdi ki... Yolda görenler gözlerine inanamadı

Antalya'da daha önce tavanını kestiği araca yaptığı havuza girerek, daha sonra da başka bir aracın bagaj kısmında mangal yaparak trafikte seyreden, son olarak da koltuktan yaptığı motosiklet ile caddelerde gezen oto aksesuarcısı Murat Tokmak, bu kez hurdacıdan aldığı otomobili 11 bin okey taşıyla kapladı.